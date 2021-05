Morena asegura que la FGR busca garantizar equidad en elecciones al investigar a candidatos opositores

Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió sendas carpetas de investigación en contra de los candidatos del MC y el PRI a la gubernatura de Nuevo León, por presuntos delitos electores; Morena aseguró que esto se trata de una acción para garantizar equidad en la contienda.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que: “hoy las autoridades están buscando garantizar equidad y el libre ejercicio del voto en la contienda”, mientras aprovechó para criticar al Instituto Nacional Electoral (INE) al subrayar que el árbitro electoral “no ha querido ver flagrantes violaciones en la contienda electoral”.

Es de recordar que en días pasados el INE sancionó y negó el registro a los ex candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán, Félix Salgado y Raúl Morón, respectivamente, por no cumplir con la ley al no entregar sus reportes de gastos de precampaña.

Pero ahora, la FGR determinó investigar al candidato puntero en la elección a gobernador en Nuevo León, Samuel García y a su más cercano adversario, el priista Adrián de la Garza, mientras que la candidata de Morena, Clara Luz Flores se encuentra en un lejano tercer lugar en la contienda política.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió dos veces en contra del candidato priista por ofrecer tarjetas con apoyos económicos para mujeres supuestamente a cambio de votos.

Incluso horas antes, De la Garza denunció que el Gobierno federal buscaba incriminarlo en “delitos inexistentes” para meterlo a la cárcel.

“Me quieren meter a la cárcel, sé que ya hay gente de la Fiscalía que todos los fines de semana, seguramente por instrucciones de Morena y de su Presidente, han estado acosando a muchos ciudadanos de este estado tratando de sacarles alguna declaración para incriminarme… No hay duda de que Morena y los partidos satélites están desesperados por tratar de descarrilarme", explicó De la Garza.

De acuerdo con el comunicado emitido por la FGR, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrió una carpeta de investigación en contra de Adrián de la Garza “por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada ‘tarjeta rosa’, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto”.

La investigación, añade la dependencia, se dio como “respuesta inmediata” a un gran número de denuncias ciudadanas que alertaron de una violación al artículo 19 de la Constitución, “que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales”.