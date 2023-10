Morena tiene que elegir entre el camino del cinismo o la congruencia: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard sentenció que Morena está en el dilema de reponer el proceso para elegir la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, y ser congruentes con los estatutos del partido, o elegir el camino del cinismo y permitir prácticas como el acarreo y las cargadas que han criticado en el pasado.

Durante la presentación de su organización El Camino de México y jornada de registro de simpatizantes a la misma en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Marcelo se refirió a la queja que presentó el 10 de septiembre ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, impugnación para la cual dijo que sólo hay dos caminos para resolver.

"Morena tiene que tomar una decisión de si se va para el camino del cinismo o si congruente con los estatutos de Morena y sus principios dice: esto está mal y se tiene que corregir y es ahora o ya no tiene para atrás, es este mes de octubre", indicó.

Marcelo Ebrard presenta la Asociación Civil “ El camino de México” en la plaza del Bolero. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

El excanciller aseguró frente a 300 asistentes que lo que buscan es la reposición del proceso para elegir a la coordinación nacional de la cuatroté y dijo que no es ingenuo al proponerse ese objetivo que se definirá en los últimos días de octubre, de acuerdo con el reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.

"Si nosotros no damos esa lucha, no presentamos los testimonios, no presentamos esa queja, no informamos a la opinión pública, entonces, qué es lo que estamos haciendo, tenemos que cumplir, tenemos esa obligación", dijo.

Agregó que no busca la candidatura para otro puesto de elección popular que no sea la presidencia de la República. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Agregó que no busca la candidatura para otro puesto de elección popular que no sea la presidencia de la República y dijo que si al presidente Andrés Manuel López Obrador le hubieran hecho lo mismo estaría de su lado.

Al finalizar la asamblea informativa en Tlalpan, sus simpatizantes le llevaron mariachis y pastel para festejar su cumpleaños 64 que será el día martes; también recibió un retrato pintado por el artista Luis Piña.