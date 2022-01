Niega INE devolución de prerrogativas de Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó devolverle a Morena 547 millones de pesos, que el partido guinda pretendía para la adquisición de vacunas.

En sesión extraordinaria del Consejo General, el organismo negó la devolución al argumentar que la reglamentación vigente no contempla esa figura.

"Los partidos tienen prohibido dar dádivas. Punto. El INE no puede tomar dinero que sobró a Morena para que se compren vacunas. Si Morena quiere renunciar a su financiamiento, que lo haga, pero sin buscar lucro político", señaló el consejero Ciro Murayama.

Explicó que el partido liderado por Mario Delgado recibió en 2021 por financiamiento público ordinario $1,636.4 millones de pesos y renunció a tiempo a $252.3 millones de pesos.

"Pudo renunciar a más, pero no quiso. Ahora busca que lo que no gastó, lo tome el INE y lo mande a "compra de vacunas". Ello es ilegal, sería validar dádivas y eso el Instituto no lo hace", insistió.

Cabe señalar que el documento aprobado, destaca la imposibilidad de devolver al INE los recursos ya ministrados a los institutos políticos, “dado que forman parte de su patrimonio desde el momento en que son recibidos y, en consecuencia, están sujetos a las reglas de fiscalización establecidas en la normatividad aplicable”.

La resolución se da, luego de que en diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenara al Consejo General del INE responder la solicitud de Morena, al argumentar que el organismo dirigido por Lorenzo Córdova tiene las facultades para resolver dichas demandas y no el órgano jurisdiccional.