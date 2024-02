“No estoy obsesionado por seguir siendo Senador”, admite Ricardo Monreal

Luego de que en esta semana iniciaron los registros para candidatos al Senado de la República, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal habló sobre su futuro y dijo que no le obsesiona seguir siendo legislador ni coordinador en el Congreso.

Este martes por la tarde, en declaraciones a la prensa en la Cámara alta, Monreal Ávila subrayó que va a entender si se le da o no una candidatura de parte de Morena.

“Yo no estoy casado, ni tampoco obsesionado por seguir siendo senador o seguir siendo coordinador ni siquiera en la Cámara de Diputados.

"En donde yo pueda servir y ayudar al Movimiento lo haré. Si voy al Senado y se me ratifica por el Partido o si no voy al Senado lo entenderé. Si voy a la Cámara de Diputados o si no voy, también lo entenderé”, puntualizó el también exgobernador de Zacatecas.

Más tarde expresó a medios que piensa quedarse en el Senado hasta que concluya el período para el cual fue elegido, es decir hasta el 30 de agosto, sin embargo, aclaró que si le solicitan ir a otro cargo, lo hará con gusto.

“En el caso de qué el partido decida incorporarme, invitarme, plantearme algún puesto legislativo, no se interrumpe la función de legislador, no es incompatible y se está revisando por el Partido si debo o no continuar en el Senado o si debo ir a otra Cámara a tratar de ayudar en el propósito de la transición política”, dijo Monreal.

Añadió que no tiene información en torno a que será diputado, dado que el 22 de febrero se cerraran los registros para ser diputado federal plurinominal.

“Ayer se cerró el plazo legal para inscribir diputados federales uninominales y senadores de mayoría en los estados y ya se abrió hoy y hasta el jueves la inscripción de candidatos a Diputados plurinominales”, dijo Monreal.

Sobre su futuro reiteró que no le “come ninguna ambición” y subrayó que si puede servir en la Cámara de Diputados o en el Senado lo va a seguir haciendo con gusto pues dijo que tiene experiencia y puede seguir trabajando por México y la unidad del país.

Insistió que está tranquilo y no tiene ninguna ambición, fuera de la lógica de la unidad y de la cuestión de Morena. “Siempre trato de estar tranquilo a pesar de las adversidades”, afirmó.

Finalmente, dijo en la entrevista radiofónica que el Poder Legislativo Federal no obliga a los legisladores a retirarse de su cargo para buscar la reelección.