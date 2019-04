No intervención: Postura de Gobierno Federal ante llamamiento de Guaidó

Durante la conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre su opinión respecto al tema del llamamiento del autoproclamado presidente fidedigno de Venezuela, Juan Guaidó, a los ciudadanos venezolanos, a salir a las calles a realizar una manifestación de magnitudes exorbitantes, buscando así un golpe de estado.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

El mandatario puntualizó que la postura del gobierno mexicano ante esta situación es de no intervención, tal y como lo marca la Constitución.





No intervenir en estos casos. Es muy clara nuestra postura, deseamos que haya diálogo, que, se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo. Pero no intervenimos por que el respeto al derecho ajeno es la pazAndrés Manuel López Obrador

Comparto la posición de México respecto a los últimos acontecimientos en Venezuela : https://t.co/0PROUAfoDu — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 30 de abril de 2019

Por medio de su cuenta oficial en twitter, el Ingeniero Venezolano, hizo un llamado hace algunas horas a militares y civiles, a salir a manifestarse a las calles de Venezuela en apoyo al combate al régimen de Nicolás Maduro.