No tengo problemas con AMLO: Mancera

Miguel Ángel Mancera será el encargado de las negociaciones políticas del PRD en el Senado. Es su primera experiencia como legislador y será el coordinador de la bancada. En la mesa, deberá acordar las reformas prioritarias con sus contrapartes de Morena, Ricardo Monreal, seis veces legislador federal; su tocayo, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong; el panista Damián Zepeda, quien dejó la dirigencia nacional de su partido para asumir la coordinación senatorial, y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

El exjefe de gobierno de la ciudad de México habla con El Sol de México sobre sus cualidades para ser el próximo coordinador perredista en el Senado, el costo político de sus decisiones y la derrota electoral del 1 de julio y defiende la marca CdMx que hoy su sucesora Claudia Sheinbaum somete a evaluación.

Asegura que la campaña quedó atrás y que llega a la Cámara alta como un interlocutor que no tiene problema alguno con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ni con el líder de la bancada mayoritaria, el morenista Ricardo Monreal.

“Pasó el tiempo de las campañas electorales, yo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no tengo ningún tipo de problema, no tengo otra cosa más que una consideración, esa siempre se la he tenido como político, como un hombre de convicciones”, afirma en entrevista con este diario.

¿Por qué perdió el frente opositor en la Ciudad de México?

Cuando hay una derrota electoral ésta también se atribuye al gobierno saliente .Yo creo que fue un movimiento nacional muy fuerte no había quien le pudiera discutir o quien le pudiera rivalizar al hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador la oposición porque él lleva 16 años muy activos, obviamente lleva más en esta parte de la oposición.

Es muy fuerte se habla de un Tsunami, fue mucho más fuerte todavía, fue mucho más fuerte, no fue una región, fue todo un país, hoy en todos los estados, pues si estados que son cien por ciento priistas de siempre, porque perdieron.

En el análisis global la ciudad de México le dio el 19% de las votación al PRD, solo la Ciudad de México, es la ciudad que mas votaciones le dio al PRD, hoy en números fríos, la ciudad y el Estado de México son los que mantienen vivo al PRD en el registro.

¿Pero usted no identifica algún error en su gobierno?

Me hago cargo la problemática de la ciudad, nada más habría que analizarlo. Primero la gente se enojó porque no desalojamos a los maestros, es el primero, si hubiéramos desalojado a los maestros, hoy seríamos los represores número uno del país y quizá estaríamos contando con algunas notas rojas de sangre, porque estaban muy enardecidos los maestros en ese tiempo, y hoy puedo ver a los líderes de los maestros de frente y ellos saben que no hubo represión, no nos pueden acusar de eso. Después el gobierno federal, y eso yo en su momento lo dije que era un uso político, el gobierno federal le bajó a la ciudad de México los niveles de medición de contaminantes y pasó de 185 a 150 la exigencia, eso quiere decir que había que tomar medidas extremas, urgentes. El Hoy No Circula, es la segunda ocasión de la historia de la Ciudad que se implementa y me tocó a mí con esta decisión del Gobierno Federal. También las fotomultas, pues claro que se enojaron todos los motociclistas, porque diariamente la Ciudad detiene una cantidad de 400 motocicletas por diversas causas, entre ellas por no usar casco, y cuando no usas casco es corralón, toda esa gente se enojó, hoy ves a la ciudad y todos los motociclistas usan casco.

Y después vino el sismo, como si no hubiera sido suficiente. El sismo fue un reto bien difícil, pero yo creo que a diferencia del 85 se pudo reaccionar. Miguel Ángel Mancera ha sido un estudiante aplicado. Su curriculum destaca que obtuvo la medalla Gabino Barreda. Nació en 1966. Hace 18 años ingresó al servicio público como asesor de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. En 2006, se incorporó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como Subprocurador. Y dos años después fue designado titular de esta dependencia. En 2012, se convirtió en el jefe de gobierno capitalino más votado.

“Yo no me arrepiento, soy de la idea que las ciudades deben tener orden. Yo estoy convencido que la ciudad debe tener orden, eso pasó, esas decisiones hubo que tomarlas”, admite.

¿Y no pegó también la inseguridad?

Cuando entré a seguridad pública había un reclamo altísimo y entonces lo que nosotros hicimos fueron varias reformas, en ese tiempo vino Rudolph Giuliani y con tolerancia cero nos pusimos a trabajar, y con tolerancia cero se modificó el Código Penal, con tolerancia cero persona que robaba, persona que se iba a la cárcel, no importaba si eran cinco o diez pesos, se iba a la cárcel, esa fue una época en donde por cierto también tuvimos cinco descabezados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La ciudad está viviendo esto porque están laxas las leyes, desde mi punto de vista, aventuradamente yo te diría que en donde hay 55 detenidos, 50 están en la calle y sólo cinco detenidos .

Hoy la delincuencia sabe que si te asalta con un cuchillo es muy probable que ni siquiera pise la cárcel.

¿Por qué no aceptan que hay narco en la capital? Ya están operando los cárteles, ¿no?

No es que no tenga, pero lo ha tenido (siempre), en su momento estuvo la Barbie, la Barbie operaba, estuvo el JJ. Tú me dices que estos señores pertenecían a un cartel, pues sí. El cartel no estaba en la ciudad, pero los señores operaban el narcomenudeo, operaban el Cartel de los Beltrán Leyva, pero cuando detuvieron a los Beltrán Leyva, les dijeron que si operaban en la Ciudad de México, y dijeron que no, que no estaban asentados aquí.

Cuando detuvieron al líder de los Zetas le preguntaron que si estaba asentado en la Ciudad de México y dijo que no, que no estaba asentado en la Ciudad de México.

¿No le parece que guardó mucho silencio durante y después del sismo? Al primer lugar que fui fue al colegio de los niños (Rebsamen). Fui con el presidente y me di cuenta que como servidor público no ayudaba en ese momento con mi presencia, eso no era lo que ayudaba. Yo lo que necesitaba era coordinar todos los apoyos. No me parecía un tema para hacer protagonismo.

Explica que asignó a cada uno de sus secretarios una de las zonas más delicadas: el Multifamiliar de Tlalpan, Villa Coapa, el colegio Rebsamen, Álvaro Obregón y Lindavista.

Mancera se estrenará como legislador. Llegó en la lista de senadores plurinominales del PAN, pero coordinadará al PRD: “fue un acuerdo político desde el inicio”, revela. Antes de que empiece la Legislatura uno de sus senadores dejó la bancada para convertirse en independiente, Emilio Álvarez Icaza. El grupo parlamentario está conformado con él por siete legisladores. Es una minibancada que con dos desprendimientos más está en riesgo su operación como grupo parlamentario.

¿Es su primera experiencia como legislador?

Sí

Y salta a la grande, a la coordinación, pero además con unos monstruos de la política.

A mi me interesa mucho tener interlocución, todos los coordinadores conocidos hasta el día de hoy, con todos tengo comunicación, buena comunicación, eso le va a servir al Senado, porque de eso se trata que le sirvamos al país, no de que yo le sirva a la fuerza política o le sirva a la propia, si no que juntos le sirvamos al país, entonces, yo creo que vamos a construir buenas cosas.

A algunos perredistas no les gustó la decisión El coordinador desde mi punto de vista debe de buscar que su grupo parlamentario este activo, este participando en el debate nacional y sea propositivo, eso debe estar buscando y tener en constante movimiento a sus senadore. Vamos a buscar que haya eso, que haya mucha actividad, ser productivos, porque la gente te paga para que haya leyes, buenas leyes, no te pagan para que vayas a tomarte una foto.

Siempre acaba en una posición muy interesante, ¿cuáles son las características en la operación política de Mancera?, ¿es un hombre de palabra, por ejemplo?

Sí, el grupo lo sabe, sabe que se puede construir con nosotros, pero también cuando seamos oposición, seremos oposición, donde no vayamos será por convicción eso lo saben. Podemos construi, dar diálogo. No me interesa el protagonismo, sí me interesa la participación, la diferencia la veo yo en que hemos estado en los trabajos del Senado no necesitamos ser protagónicos, histriónicos.

¿El frente fue un error?

Es el escenario que se construyó en su momento, obviamente era un escenario que buscaba tener la posibilidad de construir un gobierno de coalición. Los acuerdos políticos están tomando consistencia y somos siete senadores, esa es la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Y más que pensar a qué nos vamos a enfrentar, es cómo vamos a librar el debate, el PRD tiene que ser una fracción de propuesta, una fracción de ideas.

19-S





El entonces jefe de gobierno se preparaba para responder a una reportera cómo había vivido el sismo de 1985, cuando sonó la alerta sísmica. “¡Está temblando!”- soltó a la periodista mientras el edificio de “se sacudía tremendamente”. Era el 19 de septiembre de 2017.

Cuando Miguel Ángel Mancera salió de su despacho detuvo el paso para ayudar a salir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien usaba un cabestrillo en el brazo, y lo esperaba en la antesala.

Durante esos segundos, Mancera recordó que horas antes durante la conmemoración del terremoto de 1985 pensó: “Dios nos libre de una desgracia así”.

El edificio se sacudía tremendamente era tal la fuerza que Mancera pensó que la capital estaba destruida.

Se trasladó a la Plaza Tlaxcoaque para abordar el helicóptero desde donde observó los estragos del sismo. En un primer momento, notó polvo y fuego.

-“¿Estás hablando de edificios derrumbados o edificios dañados?- preguntó Mancera por la radio- “Edificios derrumbados”- le respondieron.

Llegó a las instalaciones del C5 y en ese momento contactó a su familia: “la sensación era bien difícil porque sabíamos que había gente atrapada”.