Partidarios del Frente Amplio desbordan foro en Jalisco

La sede de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara fue insuficiente para los cientos de simpatizantes de distintos partidos que se hicieron presentes para atestiguar el foro del Frente Amplio por México, donde participaron Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Se tuvieron que colocar tres pantallas gigantes.

Abordo de camiones y bien identificados, con gorras y banderas, cual si fuera mítin político, arribaron los militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN). Los colores blanco,rojo, azul y amarillo, se entremezclaron por casi dos horas.

Organizadores del Cuarto Foro Regional del FAM habilitaron un espacio en la explanada de la @CamaradeCom_GDL para los simpatizantes que no alcanzaron cupo en el interior pudieran escuchar y ver en una pantalla el discurso de las aspirantes ⬇️



Lo mismo los sonidos de tambores, matracas y una batucada que nunca dejó de tocar en el cruce de las avenidas Niño Obrero y Vallarta.

Fueron colocadas tres pantallas. Una en el salón Presidente, otra en la explanada dentro del edificio y una más al exterior.

La seguridad fue rigorista, el lleno total del salón lo ameritaba. Al final solo pasaron los dirigentes nacionales, Alejandro Moreno del PRI y Marko Cortés del PAN. Jesús Zambrano estuvo en Jalisco, pero no en el evento, sin embargo el PRD sí tuvo representación y estuvo su representante estatal, Natalia Juárez y la ex diputada federal Verónica Juárez Piña.

Otro grupo de legisladores federales de los distintos partidos no pudieron entrar por no llevar físicamente la invitación o simplemente porque no confirmaron.

Los espacios para personas sentadas se llenaron desde las 18:00 horas y quienes llegaron después de esta hora permanecieron de pie, incluyendo a representantes de medios de comunicación. El resto de las personas estuvieron frente a las pantallas ubicadas en el exterior del salón.

Durante el desarrollo del evento de casi una hora sin duda alguna mostró que si bien varios medios de comunicación consignaban en sus ediciones de estos días que hay amplia simpatía por Beatriz Paredes en Jalisco, la que esta noche recibió más aplausos fue Xóchitl Gálvez.

