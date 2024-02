¿Qué actividades tienen Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Álvarez Máynez hoy 23 de febrero?

Xóchitl habla sobre el reportaje del NYT y la exhibición de datos de la reportera

Rafael Ramírez / El Sol de México

Respecto al reportaje sobre los presuntos nexos entre los aliados e hijos de López Obrador con el narcotráfico publicado por The New York Times (NYT), Xóchitl Gálvez dijo que ahora le hacen sentido acciones que ha tomado en su administración, como El Culiacanazo y la campaña de seguridad “Abrazos y no balazos”.

Así que los de Morena que ni se emocionen diciendo que no hay nada. No, sí hubo y tenemos que saber los mexicanos lo que hay en ese expediente. ¿Quiénes son las personas involucradas? Porque a mí lo que me dice la gente es que ahora entiende lo del Culiacanazo, ahora entienden lo del saludo a la mamá de El Chapo, ahora entienden por qué no se le ataca a los delincuentes y porque se les dan Abrazos. Esa es la verdad.

La verdad es que este gobierno no ha atacado a los delincuentes, este gobierno ha permitido que la delincuencia sea apodere del 35% del territorio nacional

También externó su preocupación porque AMLO se confrontó con la reportera Jessica Zermeño en la conferencia mañanera de este viernes al tocar el tema de la periodista Natalie Kitroeff, del NYT.

Me preocupa que el presidente se sienta por encima de la ley; nadie está por encima de la ley

Gálvez Ruiz mencionó que México es el país más peligroso del planeta para ejercer el periodismo y lamentó que el Presidente mostrara “de manera dolosa y deliberada” el número telefónico de la reportera del The New York Times.