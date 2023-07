Ya agoté mis peticiones: Ricardo Monreal dejará de pedir que corcholatas retiren espectaculares

Desde Coyoacán, Ricardo Monreal Ávila aseguró que no va a insistir con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en que empareje la cancha entre las corcholatas, principalmente que ordene el retiro de cientos de espectaculares con la imagen de otros aspirantes a la candidatura presidencial que proliferan en el país, porque ha denunciado en distintas ocasiones los gastos excesivos y sentenció que ya agotó sus peticiones.

Monreal Ávila dijo que aceptó acudir a la reunión que tendrá lugar en los próximos días entre los seis aspirantes a la candidatura oficialista a la presidencia, la cual fue convocada por Mario Delgado el miércoles pasado, sin embargo, adelantó que no profundizará en las diferencias.

“Ya agoté mis peticiones, ya no quiero profundizar en diferencias. He dicho con toda claridad lo que está pasando y estoy aún así trabajando sin descanso, sin confiarme, con la esperanza de que la gente al final, frente a la encuesta, pueda valorar nuestras propuestas y podamos convertirnos en coordinadores nacionales”, dijo.

Ricardo Monreal aseguró que no habrá espectaculares con su imagen. Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México

Frente a decenas de simpatizantes que se dieron cita en Sportium Coyoacán, el senador con licencia afirmó que sus recorridos y giras en busca de la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación son las más austeras porque respeta el principio de austeridad que pregona Morena y reiteró que no la ciudadanía no va a encontrar un sólo espectacular con su imagen.

“Participamos en este proceso porque a pesar de ser los más austeros, no van a encontrar un espectacular, no van a encontrar ninguna publicidad excesiva nuestra porque observamos los principios y la filosofía de Morena que es la austeridad", indicó.

Agregó que en caso de haber alguna barda con su nombre solicitará que se retire porque él no lo autorizó.

El senador con licencia expresó durante su asamblea que su expediente está limpio porque nunca ha sido denunciado por ningún delito y pidió a los ciudadanos brindarle su respaldo en la encuesta que definirá al candidato de Morena a la presidencia.

"Les doy mi garantía, en 42 años nunca he acusado y nunca he sido denunciado, nunca he sido señalado por malversación de fondos, por abuso de autoridad o por violación de derechos humanos. Mi expediente está limpio, no tengo cadáveres en el closet, no tengo cuentas pendientes con la ley. Estoy limpio para servirle a México", dijo.