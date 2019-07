Sigue la agenda de AMLO este 15 de julio

El país va bien y ni un paso atrás para la transformación: AMLO

Gabriel Xantomila | El Sol de México

El presidente André Manuel López Obrador dijo que el país va bien y ni un paso atrás para la transformación, estoy optimista porque vamos avanzado más de lo imaginado, apuntó.

Se logró tener mayoría en el Congreso, sino ¡imagínense!, eso hubiera sido más obstáculos, ahora con marco legal a las nuevas circunstancias. Bajaron salarios, se eliminaron privilegios, ley de austeridad, el fiscal general.

Ya no se da la pensión de cinco millones de pesos a ex presidente, ya no hay estado mayor presidencial, ya no hay aviones particulares, indicó el mandatario.

En giras se ha constado que están mal los caminos, los funcionarios no tienen servicios médicos, se gastaban cinco mil millones de pesos.