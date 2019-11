Sigue la agenda de AMLO este 27 de noviembre

AMLO invita a su informe de un año de gobierno

Carlos Lara | El Sol de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó, de nueva cuenta, a que el domingo 1 de diciembre asistan al Zócalo de la Ciudad de México en el marco del primer año de su gobierno a las 11 de la mañana.

Aseguró que se habrá de informar lo que se ha hecho en este año, “yo creo que vamos bien, bien y de buenas”, por lo que “necesitamos reafirmar que es un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”.

Dijo que es un gobierno democrático, no de un solo hombre sino de millones de mujeres y hombres.

“Vamos a demostrar eso. Que somos muchos. Ya no puedo decir lo de antes. No somos uno, no somos 100...”

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que es un momento importante para “vernos, abrazarnos y estar juntos, en esto que es la cuarta transformación de la vida pública de México”.

En la víspera, presentó el video que colgó en sus redes sociales para hacer la misma invitación para el domingo 1 de diciembre.

​