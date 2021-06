Temas de la mañanera de AMLO del 24 de junio de 2021

AMLO arremete nuevamente contra la clase media

Esta vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la clase media no informada permitió el ascenso al poder en Alemania de Adolfo Hitler y el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende en 1973, incluso el asesinato de Francisco I. Madero en 1913 a manos de Victoriano Huerta.

“La clase media manipulada respaldo a (Victoriano) Huerta en el asesinato al presidente Madero, llegaron a decir miembros de esa clase media conservadora que madero era un traidor a su clase”, dijo el mandatario.

“No es cualquier cosa, hay quienes dicen no toques ese tema, no te metas contra la clase media, no, hay que debatirlo todo. Por eso avanzan estos grupos conservadores, racistas, clasistas, que discriminan, hay que poner el descubierto todos estos asuntos, y claro que sí influyen”, insistió López Obrador.

Además dejó en claro que cuando se refiere a una clase media aspiracionista se refiere a quienes fueron educados en el período neoliberal con la idea de triunfar y escalar como sea.