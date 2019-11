A un mes del enfrentamiento en Culiacán AMLO pide a adversarios disculparse

El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a sus adversarios “ofrezcan una disculpa’’, o que rectifiquen. Lo anterior, esto a un mes del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, con la captura y puesto en libertad de Ovidio Guzmán.

Fue como un linchamiento mediático a los miembros del Gabinete de Seguridad, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, al pedir también a los medios de comunicación una “reflexión’’ del comportamiento, pues recordó que hubo fotografías falsas.

“No hay nada que ocultar. Ha pasado el tiempo y estoy convencido que fue buena la decisión de frenar, de detener el operativo, porque se protegió la vida de las personas’’.

En ese sentido, “a mí me gustaría que nuestros adversarios, que hablaban de que a sangre y fuego se mantuviera el operativo, ya ha pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa; o si no es eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia. Porque vaya que se lanzaron fuerte, fue como un linchamiento mediático a los miembros del Gabinete de Seguridad; revisen cómo fue la conferencia del día siguiente de ese acontecimiento y cómo estuvo la prensa, los medios, casi todos’’.

López Obrador dijo que ya pasó. Ahora a ver, así como la Secretaría de la Defensa tiene que presentar el informe, ahí queda eso para que también se haga una reflexión del comportamiento de los medios.

“Con toda libertad; además, no se vaya a malinterpretar, pero sí se pasaron, hasta fotos falsas, portadas a ocho columnas en los medios convencionales’’.