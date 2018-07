"Voy a luchar por la independencia", El Bronco asume derrota electoral

El candidato independiente Jaime Rodríguez "El Bronco", reconoció que los primeros resultados de la elección presidencial no le favorecieron por lo que anunció que regresará al gobernar en el Estado de Nuevo León.

"Les quiero anunciar que los resultados no nos favorecen, logramos una proyección del 7 u 8 por ciento; me da una posibilidad de creer que los mexicanos tomaron una decisión", fueron las primeras palabras que afirmó el candidato.

Las tendencias no me favorecen en esta elección, felicito a @lopezobrador_ por el resultado. Esta lucha independiente aún no termina, tenemos mucho trabajo que hacer y es importante que trabajemos de la mano ciudadanos y gobernantes. #ProhibidoRendirse — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 2 de julio de 2018 https://t.co/o5XJQlcT2j — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 2 de julio de 2018

El Bronco se refirió a encuestas de salida que fueron difundidas en medios nacionales, posteriormente reconoció y felicitó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y anunció que trabajará con el próximo gobierno como lo había afirmado anteriormente.

El candidato destacó que con poco recursos se puede hacer un avance en la política mexicana de manera independiente; "logramos a hacer mucho con pocos recursos".

Voy a seguir luchando por la independencia

El Bronco