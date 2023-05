Zury Ríos condena la petición de AMLO de dar indulto a César Montes, guerrillero guatemalteco

Andrés Manuel López Obrador declaró, el lunes pasado, que su gobierno busca que Guatemala indulte al exlíder guerrillero Julio César Macías López, conocido como "César Montes", para darle asilo en México.

Las declaraciones del presidente no han sido tomadas a la ligera, en Guatemala, ya han saltado las voces que condenan las intenciones de AMLO de apoyar a un hombre considerado un asesino de militares.

“Es una persona, un dirigente que participó en Guatemala y está acusado de algunos delitos, está preso, ya es una persona mayor y sí se está buscando con Guatemala ver la posibilidad de que se le indulte y que se venga a México, que se le dé asilo en nuestro país, ya lo estamos viendo”, expresó el presidente durante su conferencia mañanera.

AMLO no dio más detalles sobre su justificación para indultar a Macías López ni sobre las gestiones diplomáticas sobre su indulto.

Zury Ríos, una guatemalteca que planea postularse para la presidencia de ese país, ha respondido a López Obrador a través de su cuenta de Twitter que no absolverían a una persona responsable de asesinar a militares en 2019.

Señor Presidente de México @lopezobrador_, usted se equivoca.



En Guatemala a los delincuentes no les llamamos dirigentes, y mucho menos a alguien que asesinó a militares en 2019.



Mi respuesta no es agresividad; es carácter.



A los guatemaltecos se les respeta.#ZuryPresidente pic.twitter.com/2rQJ0I7ZFm — Zury Rios (@ZuryxGuate) May 17, 2023

"Señor Presidente de México @lopezobrador_, usted se equivoca. En Guatemala a los delincuentes no les llamamos dirigentes, y mucho menos a alguien que asesinó a militares en 2019. Mi respuesta no es agresividad; es carácter. A los guatemaltecos se les respeta", dijo Ríos.

Zury Ríos llamó intervencionista e incogruente a López Obrador por hacer pública su petición de eximir a César Montes de su condena.

"Su petición de liberar a un asesino condenado por matar militares, es intervencionista e incongruente. En nuestro gobierno, no habrá abrazos para los delincuentes ni permitiremos la intervención de defensores de asesinos. En Guatemala, decidimos los guatemaltecos", dijo la candidata en otra publicación.

.@lopezobrador_ Su petición de liberar a un asesino condenado por matar militares, es intervencionista e incongruente. En nuestro gobierno, no habrá abrazos para los delincuentes ni permitiremos la intervención de defensores de asesinos. En Guatemala, decidimos los guatemaltecos.… pic.twitter.com/lq47scWKNH — Zury Rios (@ZuryxGuate) May 16, 2023

En un video publicado en sus redes sociales, Zury Ríos fue enfática y respondió a López Obrador que su intervención buscando clemencia para ese criminal era un insulto a los guatemaltecos.

Presidente @lopezobrador_ , su intervención buscando clemencia para César Montes, un asesino, es un insulto para quienes anhelamos la paz. En Guatemala decidimos los guatemaltecos. #ZuryPresidente pic.twitter.com/h2c9yUEhLc — Zury Rios (@ZuryxGuate) May 16, 2023

¿Quién es Zury Ríos?

La candidata a la presidencia de Guatemala por el partido Valor Unionista, es hija del dictador Efraín Ríos Montt, quien fue acusado por genocidio.

Ríos Mont recibió una condena a 80 años de prisión, 50 por genocidio y 30 por delitos de lesa humanidad, en un juicio oral y público que se llevó a cabo en 2013.

De acuerdo con información de El País, un total de 100 supervivientes y familiares de las víctimas que fueron asesinadas en regiones indígenas del país, contaron las atrocidades cometidas por el Ejército durante el gobierno del dictador guatemalteco de 1982 a 1983.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad suspendió el proceso legal debido a un tecnicismo y la sentencia condenatoria se vino abajo. Ríos Montt murió en 2018 tras sufrir un paro cardíaco.

Se calcula que 10 mil personas fueron asesinadas durante su administración que duró poco más de un año tras ser derrocado por un golpe de estado.

Exguerrillero César Montes acusado de asesinar a tres militares

La Interpol arrestó a Macías López en octubre de 2020 en Guerrero, bajo acusaciones de asesinato en 2019 y los agentes lo entregaron después al gobierno guatemalteco.

El exguerrillero tenía órdenes de captura por diferentes delitos, entre ellos asesinato, asociación ilícita y usurpación agravada, por lo que se había solicitado su captura internacional.

Se le vinculó con la muerte de tres soldados del Ejército de Guatemala el 3 de septiembre de 2019, durante un patrullaje en el departamento de Izabal.

Según las autoridades guatemaltecas, los soldados fueron capturados por personas bajo el mando de Macías y fueron asesinados por su orden.

Macías fue uno de los fundadores en la década de 1960 del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y uno de los dirigentes de la antigua guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, ahora partido político), de la que llegó a ser comandante.

Montes aseguró a EFE en una entrevista en agosto de 2020 que era objeto de una campaña de odio que inició en febrero de 2019 debido principalmente a sus labores en la fundación que dirige, denominada Turcios Lima, en la que aseguraba haber aglutinado a más de 11 mil miembros campesinos, entrenados y uniformados.

El conflicto armado interno en el país entre la Guerrilla insurgente y el Estado se extendió durante 36 años (1960-1996) y dejó más de 200 mil muertos y 40 mil desaparecidos, la mayoría de ellos masacrados a manos del Ejército de Guatemala, según diversos informes de organismos internacionales.

