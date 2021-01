Sigue la agenda de AMLO este 8 de enero de 2021

Tras ser cuestionado sobre las denuncias contra candidatos que contenderán en el proceso electoral de este año, como el aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la autoridad competente debe decidir.

El mandatario recordó que en 2005 le quisieron fabricar un delito para desaforarlo e impedir su candidatura presidencial pues, dijo, lo que la oposición busca es que haya candidatos débiles para aventajar así en las preferencias del electorado.

Que la autoridad competente sea la que resuelva, son cosas distintas, pero yo fui acusado injustamente porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta de la elección del 2006, me fabricaron el delito, entonces imagínense, yo no puedo a la ligera descalificar a nadie, que la autoridad competente resuelva y se apegue a la justicia