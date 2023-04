AMLO recibe a familiares del activista Julian Assange, fundador de WikiLeaks

“Recibí a John y Gabriel Shipton, papá y hermano, respectivamente, de Julian Assange, a quien seguiremos defendiendo, pues es un preso político y su caso es un inaceptable agravio a la libertad de expresión”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves, desde su cuenta de Twitter.

López Obrador constantemente ha defendido en su gobierno al activista australiano, fundador del sitio WikiLeaks, a quien el gobierno de Estados Unidos busca llevar a prisión en su país, por difundir en su portal comunicados secretos.

Recibí a John y Gabriel Shipton, papá y hermano, respectivamente, de Julian Assange, a quien seguiremos defendiendo, pues es un preso político y su caso es un inaceptable agravio a la libertad de expresión. pic.twitter.com/ChdC0OD9Sd — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 20, 2023

La semana pasada, más de 30 miembros del Parlamento británico le exigieron a Estados Unidos que deje de reclamar la extradición del fundador de WikiLeaks.

Assange tiene cuatro años preso en Reino Unido tras estar asilado en la embajada de Ecuador, y está a la espera de ser liberado y que regrese a su natal Australia.

En julio del 2022, el presidente López Obrador dijo que envió una carta el presidente estadounidense Joe Biden para que deje de pedir la extradición del ciberactivista. En esa ocasión, comentó que le dijo en la carta a Biden que el Assange no mató a nadie por divulgar información respecto a torturas en WikiLeaks y reiteró que el encarcelamiento de Assange sería una grave violación a la libertad de expresión.

“Le dejé una carta al presidente Biden explicándole que no cometió ningún delito grave, Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y que detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad. Y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange”, dijo el tabasqueño, el 18 de julio de 2022 en su conferencia mañanera.

En septiembre del año pasado, López Obrador invitó a su informe de gobierno a los familiares de Assange. Por su parte, los familiares del activista agradecieron los actos de defensa que realiza el mandatario mexicano y señalaron que esto resuena en todo el mundo.