Ataques en Gaza son una masacre, asegura mexicana rescatada de la guerra

Los ataques de Israel contra Gaza son indiscriminados, lo que está pasando es una masacre, los bombardeos son todo el tiempo y en todo lugar, no hay agua ni alimentos, advierte la mexicana Michelle Ravell, integrante de la organización internacional Médicos Sin Fronteras, quien estuvo atrapada casi un mes en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

La enfermera mexicana compartió este miércoles con medios de comunicación su experiencia de haber vivido 26 días en medio de la guerra y consideró que el mundo no puede quedarse como espectador cuando lo que está pasando es una verdadera masacre contra civiles.

Aseguró que Gaza es “una jaula” para los palestinos de la que sólo salen con permisos otorgados por el gobierno de Israel.

"La gente en Gaza es muy resilente, no sé si hay esperanza, yo misma perdí la esperanza en mucha ocasiones, pero ellos esperan que esto termine pronto, que la familia siga viva, increíblemente el ánimo de Gaza es de supervivencia", afirmó.

De acuerdo con Michelle la guerra a dejado de lado, incluso, las diferencias entre hombres y mujeres, civiles y no civiles en Gaza, pues lo único que se busca es evitar ser asesinado.

Lo que quiero compartirles es que hay humanos que están sufriendo, personas que son igual a mí, que tienen un cerebro, brazos, pies, igual que todos y realmente están sufriendo demasiado.

Aseguró que la incertidumbre y el terror se respiran en la Franja de Gaza, pues no hay lugar seguro, ni el norte ni el sur, pues están bombardeando hospitales, refugios, ambulancias, escuelas.

“Puedo decirles que en estos días desde que estalló la guerra no hubo ningún momento de felicidad, no hay momento de concordia, sabemos que están matando a las familias de compañeros”, agregó.

Michelle, quien tenía dos meses trabajando en Gaza como coordinadora de enfermeras para Médicos Sin Fronteras cuando iniciaron los bombardeos israelíes como respuesta al ataque del grupo pro-palestino Hamas el pasado 7 de octubre, asegura que el personal médico en la zona de conflicto trabaja sin equipo ni material para atender a los heridos, los cuales se cuentan por miles cada día.

“Nunca había sentido un peligro inminente de morir en mi vida y en Gaza lo sentí todo el tiempo, no hay agua, no hay comida, en Gaza no se duerme pues las bombas caen todo el tiempo, se escuchan cada vez más cerca, no hay comida, la gente se forma más de 24 horas para conseguir un pedazo de pan, no hay agua”, afirmó.

Asimismo, puso en duda el argumento del gobierno de Israel para bombardear sitios en los que presuntamente integrantes de Hamas se refugian entre civiles, como hospitales y refugios, al señalar que ella recorrió varios de estos lugares y no es verdad.

“De verdad lo único que quisiera pedir es que no cerremos los ojos a lo que está sucediendo. Han asesinado a miles de persona y otros millones no tienen lo básico, están surgiendo enfermedades y no hay como atender a las personas, los médicos están laborando con lo que tienen que es muy poco. La ayuda humanitaria es cada vez más indispensable”, subrayó.









