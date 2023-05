Bienvenido pequeño: llega cachorrito donado por Turquía que seguirá legado de Proteo

Este martes llegó a México el cachorro pastor alemán donado por el gobierno de Turquía en honor a Proteo, el binomio canino de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que falleció durante las labores de rescate tras el terremoto de magnitud 7.8 que dejó más de 47 mil muertos.

Tras un vuelo de más de 13 horas, y fue recibido con una ceremonia de bienvenida en tierras aztecas por un comité con funcionarios de ambos países.

Te puede interesar: Proteo, el perrito rescatista que murió en Turquía, tiene nueva estatua

El lomito, de tres meses de edad, aprenderá a detectar drogas, explosivos y también estará presente en los trabajos de rescate cuando su preparación con la Policía Militar llegue a un nivel avanzado.

¡Al fin he llegado, gracias por acompañarme en este recibimiento, estoy muy feliz de estar aquí y de conocer a mis nuevos amigos, no los decepcionaré y daré lo mejor de mí!#Perritos #EjércitoMexicano #UnidosSomosLaGranFuerzaDeMéxico. pic.twitter.com/Y8nesFd8us — @SEDENAmx (@SEDENAmx) May 2, 2023

“Es muy difícil lo que pasó con Proteo, pero nos vamos a encargar de que este cachorrito reciba el mismo entrenamiento y capacitación para la búsqueda y rescate”, señaló un elemento de la Sedena.

Tú puedes elegir el nuevo nombre del cachorrito

El cachorro pastor alemán, además de conocer el país que será su nueva casa, recibirá un nombre elegido por los mexicanos. Se ha lanzado una convocatoria para que la gente pueda votar entre tres opciones:

Proteo II (Yo protejo)

Arkadas (Amigo)

Yardim (Ayuda)

La Sedena anunció que el nombre más votado por la ciudadanía será el que llevará el cachorrito nacido en Turquía. Hasta el momento, Arkadas es el nombre más popular, con 4.9 mil reacciones en Facebook. Proteo II está en segundo lugar con 2.1 mil reacciones, y Yardim en último lugar con 2 mil votos. La votación cierra a las 21:00 hs. del 2 de mayo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Proteo falleció en Turquía después de participar en el rescate de sobrevivientes enterrados entre los escombros que dejó el terremoto de magnitud 7.8. Esta donación del gobierno turco es una muestra de agradecimiento a México por las labores de rescate realizadas tras el sismo.