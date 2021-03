Caso Victoria Salazar: migrante salvadoreña que murió por violencia policial en Tulum

Policías de Quintana Roo fracturaron columna de salvadoreña, revela necropsia

Rafael Martínez | Corresponsal

Agentes de la Policía Municipal de Tulum fracturaron la columna de Victoria, mujer salvadoreña muerta a manos de estos agentes, el pasado sábado, por lo que se ejercerá acción penal contra estos cuatro elementos.

Lo anterior lo confirmó Oscar Montes de Oca, fiscal general del Estado, al dar los resultados de la necropsia de la víctima, en un mensaje grabado y publicado en Facebook.

La fractura ocurrió entre la primera y segunda vértebra (en la base del cráneo) y sería ésta y no la asfixia la causa de muerte.

