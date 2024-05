¿Ya tienes la Cédula Profesional? Consecuencias de no tramitarla 

La cédula profesional es una identificación que otorga la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta válida a las y los profesionistas para ejercer en su área de estudio.

Toda persona que se gradúe, al obtener su título de licenciatura, carrera técnica o carrera técnica superior universitaria debe solicitar este documento.

Existen dos formas de solicitar la cédula profesional, la primera es acudir a las oficinas de la DGP de la SEP, y la segunda es tramitarla en línea por medio de la Plataforma de Cédulas Profesionales.

Metrópoli Cédula Profesional: te decimos cómo tramitarla en línea y sus costos

¿Qué pasa si no tengo mi cédula profesional?

Contar con una cédula profesional puede complicar la contratación en algún centro de trabajo en el país, ya que hace constar que las personas tienen la capacidad y los conocimientos que adquirieron durante su vida académica.

Además, si un profesionista está interesado en postularse a un empleo en el extranjero, puede hacer el proceso más difícil, ya que la cédula es una constancia de que el empleado está autorizado oficialmente para ejercer. Sin embargo, no tienes que preocuparte por algún problema legal, ya que actualmente no hay ninguna sanción si no la tienes.

Tramita tu cédula profesional electrónica desde cualquier dispositivo con Internet, las 24 horas del día, los 365 días del año. Visita: https://t.co/T2XOh1XNgR pic.twitter.com/J3Krk7EqNy — SEP México (@SEP_mx) November 7, 2018

¿Cómo realizo el trámite de mi cédula profesional en línea?

Antes de iniciar tu solicitud, verifica que cuentas son los siguientes documentos:

Curp

e.fima vigente. En caso de que no cuentes con ella puedes acudir al SAT.

Una tarjeta para hacer el pago del trámite. No hay distinción entre las de crédito y débito.

Para realizar el trámite de tu cédula profesional el primer paso es ingresar a la plataforma de la SEP “Cédula Profesional” y hacer clic en el botón guinda que dice “Tramita tu Cédula Profesional o duplicado en línea”.

En el menú siguiente ingresa tu Curp o datos personales, correo electrónico válido (que es a donde llegará tu cédula), y verifica que sean correctos. Después selecciona el tipo de título o cédula registrada que deseas tramitar.

¿Aún no tienes tu Cédula Profesional? 🧐



Si concluiste tus estudios a partir del 2018, la puedes tramitar de forma rápida y sencilla en: https://t.co/uEdjfj6wBi🖥️



Conoce un poco más. 👇🏼 pic.twitter.com/xQ8PdSWYwT — SEP México (@SEP_mx) October 10, 2023

Para ingresar los archivos .cer y .key deberás tener tu usb de la e.firma conectada a tu computadora.

Cuando esto esté completo, lo que sigue es pagar. Existen dos maneras de hacerlo: ventanilla y en línea con una tarjeta. Según el método que elijas, la Plataforma de Cédulas Profesionales te dará instrucciones precisas.

Finalmente, haz tu pago y una vez que esté acreditado por el sistema podrás guardar tu cédula en tu computadora.