Ciro Gómez Leyva sufre atentado afuera de su casa: me salvó el blindaje

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció que antes de la medianoche de este jueves dos sujetos le dispararon a pocos metros de su casa.

A través de sus redes sociales, el comunicador informó que fue cerca de las 23:10 horas que dos sujetos que viajaban en una motocicleta se emparejaron a la camioneta que conducía y abrieron fuego en su contra.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme”, publicó en tuiter Gómez Leyva.

El periodista aseguró que agracias al blindaje de la camioneta en la que viajaba logró salir ileso del ataque.

Además, el ganador de los premios Rodolfo Walsh, nacional de locución, entre otros, informó que ya había dado aviso a las autoridades correspondientes sobre el ataque.

Así quedó la camioneta de Ciro Gómez Leyva por balazos

El periodista Ciro Gómez Leyva compartió en redes sociales cuatro fotografías en las que se aprecian los daños que sufrió su camioneta luego de que dos sujetos le dispararon.

En Twitter, el comunicador agradeció las muestras de solidaridad de sus seguidores y de otros periodistas luego de haber denunciado haber sido víctima de un atentado.

Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya entró en contacto con el periodista para brindarle protección a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La mandataria capitalina agregó que ya se realizan las investigaciones correspondientes a través de las cámaras del C5 para dar con los responsables de la agresión.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que darán con los presuntos responsables del atentado.

"Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del

Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad", publicó el funcionario en Twitter.

Muestras de solidaridad

El gremio periodístico se solidarizó con Gómez Leyva, medios de comunicación, periodistas, políticos y allegados le manifestaron su apoyo a través de redes sociales.

Te mando un abrazo muy solidario y que bueno que no lograron su intención. No podemos seguir en un ambiente de tanta polarización. A la violencia verbal siempre le sigue la violencia física. Basta ya de polarizar!! — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) December 16, 2022





ARTICLE 19 tiene conocimiento del atentado en contra del periodista @CiroGomezL, ocurrido esta noche afuera de su domicilio.



Condenamos los hechos, exigimos a las autoridades reforzar su protección y garantizar una investigación diligente. https://t.co/mHWQJWQmw4 — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) December 16, 2022





Ciro lo siento muchísimo. Siente que estamos cerca. Un abrazo muy grande. https://t.co/vLX75JtUjs — Ángeles Mastretta (@magamastretta) December 16, 2022





Mi solidaridad — Margarita Zavala (@Mzavalagc) December 16, 2022





Qué tristeza y qué rabia. No puede ser esta pesadilla. https://t.co/ELFYQYpzkv — Chumel Torres (@ChumelTorres) December 16, 2022