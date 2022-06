Crisis de agua en Nuevo León: así afrontan los regios la escasez

El gobernador Samuel García mostró molestia de que ningún estado ayude a Nuevo León en estos momentos críticos que el estado vive por la falta de agua, asegurando que ni una despensa envían.

Ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa. No levanta la mano nadie. ¿Y les digo algo? No los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo. ¡No ocupamos de nadie los neoloneses! Si somos los que más lana producimos, los que más pagamos impuestos.