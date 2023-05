Digital Media LATAM 2023: La sustentabilidad del negocio editorial y los retos de la industria

La conferencia anual de WAN-IFRA "Digital Media LATAM 2023" se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo en Mérida, Yucatán, en México con la presencia de ponentes internacionales, workshops y networking para la industria de los medios de comunicación.

Entre los ponente estarán periodistas experimentados que darán capacitaciones sobre los recursos disponibles en materia de sustentabilidad del negocio de la información y el lado humano en las redacciones, además, para que los periodísticas puedan aprovechar los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad.

¿Qué es WAN-IFRA?

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, WAN-IFRA es la organización global de la prensa mundial. Su objetivo es defender y promover la libertad de prensa, así como facilitar la innovación en las redacciones.

Funciona como un centro de conocimiento y un recurso global de relevancia para editores, directores de tecnología, ejecutivos de medios digitales, asociaciones de prensa, proveedores de prensa y de servicios y centros educativos y de investigación.

Entre los ponentes del "Digital Media LATAM 2023" se encuentran Louis Dreyfus de Le Monde; Luís Enríquez de Vocento; Nina Lassam de The New York Times; Upasna Gautam de CNN; Aimee Rinehart de The Associated Press; Marcelo Liberini de Caracol TV; Desirée García de Agencia EFE; Andrea Miranda de Debate; Diego Carvajal de N+ y Elnaz Esmailzadeh de Schibsted.

El programa tocará temas como:

● Los retos de la industria digital en América Latina

● Cómo crear productos basados en las audiencias

● Cómo mantener el equilibrio entre la experiencia de usuario y la monetización

● Formatos innovadores de audio y video

● Cómo llegar a las audiencias más jóvenes con ideas disruptivas

● Inteligencia artificial, Metaverso, Chat GPT y DALL-E

● Un mundo sin cookies

● Periodismo humano

Premios Digital Media Américas 2023

Es esta edición se llevará a acabo la ceremonia para reconocer a los ganadores de los Premios Digital Media Américas 2023 en los que este año participaron más de 150 proyectos de 81 compañías de medios y 11 países de América del Norte, América Central y América del Sur.