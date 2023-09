EU alienta el éxodo de los venezolanos: rumores en redes los mueven

CIUDAD JUÁREZ. La creciente movilización de ciudadanos de Venezuela por México, que buscan llegar a Estados Unidos coincide con las facilidades que el gobierno de Joe Biden les otorga desde 2021 cuando extendió el Programa de Protección Temporal que les permite la estancia en ese país.

En México se estima que hay 113 mil venezolanos, de acuerdo con la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada en por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"En agosto de 2023, la población estimada de venezolanos en destino en México es de 113 mil 100, lo que representa un aumento de 21 mil 700 (23.7 por ciento) desde la última estimación de diciembre de 2022 (91 mil 400)... Las últimas cifras se aproximan a los efectos de la evolución de las políticas migratorias y de asilo en EU a finales de 2022 y principios de 2023 sobre el movimiento de refugiados y migrantes en México", cita la plataforma.

En marzo de 2021, el gobierno de Joe Biden estableció el Programa de Protección Temporal para los venezolanos, que les permite obtener un permiso de trabajo mientras se resuelve su situación migratoria. El programa fue extendido el miércoles pasado por segunda ocasión, sin embargo, tiene restricciones como que sólo son elegibles personas que estén ya en EU desde antes del 31 de julio pasado o que hayan llegado por vía aérea.

Sin embargo, los migrantes venezolanos que están en México interpretan el anuncio de Joe Biden como un mensaje de que la frontera está abierta.

“No sabemos a cuántos darán oportunidad, pero sí que será hasta el 28 de este mes, por eso vamos para allá, además de que ya no aguantamos la pobreza, la falta de empleo y la violencia en nuestro país”, dice Yoislys Espinoza, migrante venezolana de paso en Torreón, Coahuila, quien aseguró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intercedió ante Estados Unidos para que los ayudaran.

Sin embargo, funcionarios del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez aclararon que la frontera está cerrada. "Los rumores que circulan en las redes sociales de qué áreas de la frontera suroeste, específicamente en el Sector El Paso, están abiertas a la migración legal, son completamente falsos”. Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtió que los no ciudadanos que crucen entre los puertos de entrada o que se presenten en una garita sin una cita de CBP One serán inelegibles para obtener asilo.

En México los migrantes siguen transitando por miles ya sea por las vías férreas o por carretera debido a los rumores en redes sociales sobre fronteras abiertas.

Jairo, otro venezolano que ya se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló que desde que ingresaron a territorio mexicano reciben mensajes que les hacen saber que tendrán el acceso libre al vecino país del norte.

"Mire cómo estamos aquí, todos en espera de que sean ciertos los mensajes que llegan, esto nos emociona y uno gana para acá", dijo Jairo.

Ángel Rafael, También de Venezuela, contó a El Heraldo de Juárez que desde que entran a México otros de sus paisanos les informan por Facebook o Whatsapp dónde y cómo llegar a la frontera, y en el caso de los que viajan en tren, son los mismos trabajadores de Ferromex quienes les dicen donde bajar y volver a subir.

"Aquí (en Ciudad Juárez) tenemos la seguridad de que el río no tiene agua; en Piedras Negras, el río lleva mucha, es muy peligroso; en Matamoros nos agarra el cártel, y por Tijuana no queremos ni decir, allá es el más inseguro y hay más violencia con los migrantes”, contó Ángel Rafael.

La movilización de migrantes es de tal magnitud que a Irapuato, Guanajuato, llegó la mayor cantidad de migrantes en un día. Debajo del puente Siglo XXI, lugar en el que suelen esperar el tren para al norte del país, más de tres mil 800 personas esperaban junto a las vías.

Santiago Chávez, un migrante venezolano que viaja junto con su esposa con rumbo a la frontera, contó que en Tapachula, Chiapas, les entregaron unos trípticos con las rutas seguras y con los albergues a los que podían llegar; sin embargo, en un chat le dijeron que no se bajara en Celaya y que llegara a Irapuato.

“Tenemos grupos de Facebook y de WhatsApp en donde nos comunicamos desde que salimos de Venezuela. Por ahí vamos preguntando por dónde llegar. Hay algunas personas que nos van guiando en esos grupos y es como nos dicen cuál es la ruta más segura y fácil para llegar a la frontera”, dijo.

La ruta que le sugirieron seguir a Santiago fue de Chiapas a Veracruz, de ahí tomar el tren que va a Puebla, luego a la Ciudad de México y de ahí no parar hasta Irapuato.

La extensión del programa para venezolanos sólo contempla a los que llegaron a territorio estadounidense antes del 31 de julio pasado

“En todos esos puntos había personas que nos cobraron por llegar, pero pagando no nos hicieron nada. Yo di mil pesos en cada punto y no me molestaron. Había quienes no completaban y entonces los ponían a hacer otras cosas, y a los que no pagaban ya no los vimos, se los llevaron”, relató el venezolano.

El Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y funcionarios estadounidenses aclararon que las puertas de la frontera de México y el vecino país seguían cerradas.

"Los rumores que circulan en las redes sociales de qué áreas de la frontera suroeste, específicamente en el Sector El Paso, están abiertas a la migración legal, son completamente falsos”, informó la fuente consular.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtió que los no ciudadanos que crucen entre los puertos de entrada o que se presenten en una garita sin una cita de CBP One serán sujetos a la regla de Evadir Las Vías Legales que los hace inelegibles para obtener asilo.

A 48 horas del anuncio de la empresa Ferromex de la suspensión de corridas al norte de la República para evitar el traslado de migrantes a la frontera se comprobó que este sistema de transporte de mercancía funciona con normalidad, además de que se permite el traslado de extranjeros sin que sea evitado por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional, tal y como se mencionó en días pasados.

Cientos de migrantes procedentes del interior de la República llegaron a Ciudad Juárez en el ferrocarril conocido como La Bestia.

El INM y Ferromex acordaron desplegar a más personal y no movilizar los vagones hacia los estados de Aguascalientes, Nuevo León, Durango, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato ya que algunos migrantes resultaron lesionados y otros perdieron la vida durante las últimas semanas.

De acuerdo con el Centro de Día para Migrantes Jesús Torres, siete de cada 10 migrantes que llegan a Torreón, Coahuila, son venezolanos. Con información de Alberto Triana /El Sol de La Laguna y Oscar Reyes /El Sol de Irapuato.