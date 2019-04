Falla en tijera del rotor posible causa de accidente fatal de Martha Erika Alonso

Una falla en la tijera del rotor principal del helicóptero Agusta en el que viajaban la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso, el senador de la república Rafael Moreno Valle y tres personas más, habría sido la causa de la caída de la aeronave el pasado 24 de diciembre de 2018.

Así lo reveló el periodista Javier Alatorre en su noticiario Hechos, del viernes 12 de marzo, en el que presentó un reportaje donde se afirma que Azteca Noticias tiene en su poder un dictamen técnico que avala tal aseveración.

El material videográfico señala que la caída del helicóptero en que viajaban los Moreno Valle Alonso se debió a un accidente, pues fue una falla de la tijera del rotor principal la que generó el desplome.

Política PAN vuelve a exigir información sobre la muerte de Martha Erika

De acuerdo con técnicos especialistas entrevistados por dicho medio, esta pieza es fundamental para el funcionamiento de la aeronave, pues controla su dirección, además de sincronizar las aspas con los controles de la misma, para darle estabilidad, incluso hacen la similitud de su función con la del volante de un automóvil.

El especialista, cuyo nombre e identidad no fueron revelados, afirma que una falla en dicha pieza representa la pérdida del control total de la unidad e incluso un piloto de Augusta, también anónimo, afirma que es inminente el desplome del helicóptero por la misma situación ya que no se puede realizar ni siquiera un aterrizaje de emergencia.

Azteca Noticias tuvo acceso a uno de los dictámenes técnicos sobre la caída del helicóptero, donde murieron la entonces gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador y también ex mandatario poblano, Rafael Moreno Valle. @salvador_maceda nos informa. pic.twitter.com/Hi6MVMg2Yf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 13 de abril de 2019

El reportero de la pieza periodística señala que el dictamen se soporta en seis argumentos, que son:

Condiciones de vuelo óptimas con un cielo despejado, con luz de día y sin turbulencias

Una altura de vuelo de 6 mil pies, altura suficiente para que en caso de una falla distinta pudiera planear y aterrizar

No despegaba, aterrizaba o realizaba maniobras críticas en la operación

Se descarta la posibilidad de que fuera derribado por la altitud, pues se requería de un armamento de alta precisión o enorme calibre

Cuatro días antes de lo sucedido, la aeronave había recibido mantenimiento y dicha pieza había sido cambiada.

El vuelo del 24 de diciembre habría sido el primero, después de dicho mantenimiento

Hasta el momento las autoridades no han brindado mayor información que confirmen dicha versión, pues el noticiario no muestra ningún documento y las identidades de los entrevistados no son reveladas.

Lee más contenido de El Sol de Puebla ▼

Local [Video] Así arribó Martha Erika a casa de Chedraui el día del helicopterazo Local Gobierno, tranquilo por "helicopterazo"