Foro científico está en peligro de desaparecer, acusan investigadores

Al señalar un esfuerzo clarísimo del gobierno federal por desaparecer organismos autónomos, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), advirtió que no ha recibido, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el presupuesto respectivo de ley al periodo 2019-2020 que garantice su fruncimiento.

El Conacyt tiene un plazo de 24 horas para definir el monto que le será destinado al Foro Consultivo, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, ya que los recursos otorgados a este órgano se contemplaron hasta el primer semestre del año en curso, como mandata el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Sin embargo, la coordinadora general del FCCyT, Julia Tagüe.a Parga, afirmó que, si bien es cierto que es en julio en que se cumplía la fecha, tampoco pasaría nada porque se diera "un poco más tarde”.

“Si desapareciera el Foro Consultivo, desaparecería la voz de la comunidad, la voz de la ciencia, tecnología e innovación, por lo menos la voz autonomía, ¡eso sí!, pero no va a desaparecer, yo creo que hay que apostarle a eso”, aseguró la coordinadora Julia Tagüeña.

El lunes, el Conacyt informó que presentó una solicitud a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los 200 millones que el FCCyT recibió el sexenio pasado, ya que se habrían ido a actividades distintas a la ciencia y tecnología, además de acusarlo de mal manejo de datos personales.

El FCCyT reconoció que el Conacyt es la cabeza del sector, pero enfatizó que no depende de él, al ser autónomo, por lo que rechazó una duplicidad de funciones y un mal manejo de recursos y de datos personales; e insistió en la participación de toda la comunidad en la consulta para la construcción de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues también acusaron de un intento desde el Congreso de la Unión por suprimir cualquier intento de participación ciudadana dentro de órganos autónomos.

“Desde enero ha habido un esfuerzo clarísimo de acabar con el Foro, sí por supuesto, y no solamente con el Foro, con toda la participación de la comunidad. Si lees la iniciativa que se presentó en enero desaparecían cualquier injerencia ciudadana o de la comunidad y todo se centralizaba en el Conacyt”, expresó Tagüeña Parga.

Foto: Roberto Hernández

“Ahora viene la Ley General, nos gustaría pensar que esa ley no va a ser como la iniciativa, aunque todo parecería indicar que a lo mejor sí se piensa ir en esa dirección, pero eso no quiere decir que no vamos a estar contra, como estuvimos en contra en enero”, agregó.

En esta parte, hizo hincapié en este sector dio una respuesta muy general en la que se opone a ese centralismo y a esa injerencia en la libertad de investigación, que dijo, no favorece a nuestro país.

Con respecto a un excesivo uso de los recursos destinados al FCCyT, criticado por el Conacyt, el Foro Consultivo detalló que los 208 mil 577 millones, otorgados por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto desde 2013 y hasta 2018, se utilizaron en rubros mucho más allá de los destacados en el comunicado de Conacyt en el que se les critica el pago de telefonía celular, viáticos, bocadillos, entre otros.

Éste es uno más de los episodios de diferendos entre los investigadores y el Conacyt. En ocasiones anteriores, la directora del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla, ha acusado que la mayor parte de los recursos públicos se fueron a financiar proyectos privados, lo cual ha sido negado por académicos.

Del lado de los investigadores, las acusaciones parten de que se les quiere restringir apoyos y recursos, siendo el más importante la nueva regla de que para salir del país por cuestiones académicas, deben de solicitar permiso a Presidencia.