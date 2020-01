Gobierno de AMLO desapareció el Seguro Popular por ideología: Frenk Mora

La desaparición del Seguro Popular responde a razones ideológicas y no técnicas, criticaron los exsecretarios de Salud, Julio Frenk Mora y Salomón Chertorivski Woldenberg, quienes coincidieron en que no hay un diagnóstico claro de cómo funcionará el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Frenk Mora, exsecretario de Salud durante la administración de Vicente Fox y artífice del Seguro Popular, aseguró que por segunda vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador privilegia la ideología sobre el servicio público.

“Fue un ejemplo de cómo se privilegió lo ideológico sobre la eficacia en la gestión gubernamental. En este momento, hay que decirlo, es una forma de corrupción. Entonces, esa fue la historia, desde ahí empezó la oposición, pero finalmente el Seguro Popular sí se introdujo al DF, sí dio los resultados”, dijo en entrevista con El Sol de México.

En la edición de ayer este diario publicó que varios pacientes y familiares beneficiarios del Seguro Popular denunciaron cobros excesivos en varios servicios que eran gratuitos antes de la creación del Insabi. Se buscó la posición de la Secretaría de Salud, pero respondió que la próxima semana se dará.

Cuando Julio Frenk presentó el proyecto al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, éste mostró agrado al nuevo sistema de salud, pero Asa Christina Laurell, actual subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, lo convenció de rechazarlo.

“En todos los casos, con todos los gobernadores encontré una respuesta muy positiva, incluyendo con el Jefe de Gobierno, el Jefe de Gobierno me lo dijo, recuerdo muy claramente, me dijo me gusta el esquema doctor, pero tengo que consultarlo con mi Secretaria de Salud. Ella fue la que se opuso por razones puramente ideológicas. Ella cree en un modelo de monopolio público al estilo cubano, y ella fue quien le dijo que no era conveniente, y eso hizo que el Distrito Federal no se incorporara”, recordó.

Lo que llevó a retrasar su implementación en la capital del país y le acarreó pérdidas de millones de dólares al gobierno local, hasta que, bajo la presión de los habitantes, decidieron incorporarse al sistema nacional.

Frenk Mora lamentó que el actual gobierno haya eliminado el fondo de riesgos catastróficos y el mecanismo financiero, con el que se garantizaba la atención médica en hospitales de tercer nivel, donde se tratan enfermedades complejas de alta especialidad, como el cáncer.

“Ya que se han dedicado a llamar neoliberal a todo, lo que estamos viendo es una auténtica política neoliberal, es reducirle los derechos a la gente, recortar los presupuestos de salud, reducir el personal del gobierno, todo eso son las políticas neoliberales que supuestamente el gobierno está en contra”, criticó.

A juicio de Julio Frenk, sustituyeron un modelo de salud altamente evaluado y replicado a nivel mundial, por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el cual no tiene a gente capacitada técnica ni administrativamente para atender los tres niveles.

En este punto coincidió Salomón Chertorivski, criticó a la actual administración por haber desaparecido al Seguro Popular sin un diagnóstico previo, ya que ahora los pacientes están sufriéndolo.

“No hubo un diagnóstico, ni hubo una planeación. No se planeó y no se dieron a conocer cuáles iban a ser las nuevas reglas, el modelo de operación. En pocas palabras lo que hay es profunda incertidumbre, el que las entidades federativas no saben cuánto dinero, cuándo les va llegar, cuál va a ser su responsabilidad en las instituciones de alta especialidad como lo son los institutos nacionales no saben si antes les pagaba una parte importante de las intervenciones el Seguro Popular, hoy no saben cómo se va a financiar esa parte”, dijo en entrevista con El Sol de México.

El extitular de Salud en el sexenio de Felipe Calderón dijo que antes de la reforma para crear al Insabi, seis exsecretarios (incluidos Frenk y él) escribieron una carta pública sobre la necesidad de discutir ampliamente el tea antes de aprobar los cambios legales, ya que dejarían en la incertidumbre a los derechohabientes del Seguro Popular, lo que ya está pasando.

“Lo que tenía el Seguro Popular es que generaba certeza de ciertos derechos, un catálogo de servicios, a partir de ello es que tú puedes hacer exigibles tus derechos. Cuando ahora te dicen que no, que ya no requieres la afiliación, que es todo para todos de manera gratuita en lugar de generar certeza lo que generas es una ilusión”, dijo.