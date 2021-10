Gobierno Federal buscará aumentar pensión de adultos mayores para 2024

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, informó durante su visita a Baja California que el gobierno federal buscará que la pensiones para adultos mayores de 65 años en adelante sea duplicada para enero del 2024.

“Estamos por llegar a acuerdos con los gobiernos estatales para que ellos aporten el 50% de las pensiones y la federación aporte el otro 50%. También se está proyectando que haya un incremento en la pensión de acuerdo a la inflación”, indicó el mandatario.

Con este incremento de recursos, agregó el presidente, se busca que los adultos mayores puedan solventar sus gastos alimenticios y detalló que las cantidades de dinero serán destinadas para el pago de pensiones para adultos mayores en cada año.

“Este año se hizo el aumento del 30%, el año que viene lo mismo. Para que se den una idea del aumento en este programa, este año son 152 mil millones de pesos, para el año próximo 238 mil millones de pesos y lo estimado para el 2024 son 370 millones (...) el adulto mayor va a tener ingresos, cuando menos para su alimentación”, explicó.

El presidente de la República señaló que la solvencia de estos incrementos será posible gracias a que durante su gestión se ha trabajado en contra de la corrupción, y no será necesario afectar a la ciudadanía con incrementos de impuestos.

“Ya lo tenemos contemplado, no hay déficit, tendremos los recursos suficientes porque ya no hay robadera, no necesitamos crear impuestos, ni endeudar al país, tampoco gasolinazos”, agregó.