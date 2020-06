Golpe al Cártel de Santa Rosa de Lima estalla violencia en Guanajuato

El Marro reaparece y acusa detención de su madre

Vanessa Solis | El Sol de México

Luego del intenso operativo por parte de autoridades de Guanajuato y de la Sedena, que dejó 26 detenidos y autos incendiados, José Antonio Yépez, El Marro reapareció en un video que fue difundido en redes sociales.

Al borde del llanto y sintiéndose acorralado aseguró que seguirá con la lucha aunque se quede solo, además agradeció a las personas que lo han ayudado a él y a su familia.

“Gracias ante todo y yo siempre voy a estar con ustedes, siempre los voy a apoyar, siempre me voy a rajar a bandera; por un tiempo le vamos a arriar aunque me quede solo, aunque me quede solo como un pinche perro, me les voy a aferrar”.

