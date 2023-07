ISSSTE admite rezago de 5 mil cirugías tras pandemia de Covid-19

Al concluir la pandemia en México el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE) tenía un rezago de 22 mil cirugías y a pesar de que hay un avance en la atención, existen cinco mil cirugías aún pendientes, dijo Ramiro López Elizalde, director Médico de esa institución.

La encomienda en este momento es “darle celeridad” para mejorar la atención de la población, mientras que en el tema del desabasto de medicamentos indicó que falta cuatro por ciento de los fármacos, entre ellos, algunos para atender la depresión.

Respecto al combate a la corrupción, el funcionario del ISSSTE aseguró, en entrevista con El Sol de México, que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hay que estar atentos, porque “puede haber gente que trae la premisa de que cambie todo para que todo siga igual, es decir, el gatopardismo”, pero que en el caso de la salud “robarle al enfermo y pobre es una doble mentada”.

El desabasto de fármacos en el ISSSTE es de cuatro por ciento, aunque existen alternativas para los pacientes, informó el director médico | Archivo: Hugo Arcienega /El Diario de Querétaro

La conversación se efectuó en el Senado de la República, luego de que López Elizalde participó en la apertura del Foro sobre Continuidad y avances de las políticas públicas, legislación y presupuesto para medicina del dolor, paliativo o cuidados de soporte.





Después de la pandemia ¿qué nivel de recuperación hay en tratamientos que se dejaron de proporcionar?

Todas las instituciones tenemos un reto, la pandemia fue un paréntesis obligado y colapsó la atención normal de todas las instituciones. No a las urgencias, porque las urgencias fueron atendidas sí o sí, sin titubear. El problema fue en la atención de las enfermedades, por ejemplo: los procedimientos selectivos, quirúrgicos, la consulta de especialidad que tuvo que ser confinada, frenada un poco, para darle la atención a la pandemia.

Actualmente hay una recuperación. En el ISSSTE, por darte un ejemplo, teníamos más de 22 mil cirugías en rezago después de la pandemia, hoy andamos cerca de las cinco mil cirugías. Es decir, ya hay un avance de 70 por ciento y eso es parte de la encomienda que traemos ahorita de darle celeridad a esto para garantizar mejor atención a la población.

¿Cómo se encuentra el ISSSTE en materia de abasto de medicinas?

Tenemos un abasto por arriba de 96 por ciento. Cada semana tenemos una retroalimentación (entre ellas del IMSS y los sistemas dependientes de la Secretaría de Salud,). La sede es Palacio Nacional, donde participan representantes de las secretarías de Hacienda, Función Pública, Seguridad Pública y los Órganos internos de control para garantizar un abasto de medicamentos oportuno.

Ahorita los esfuerzos están orientados a que los medicamentos lleguen en tiempo y forma a las unidades médicas. Tenemos temas por resolver que es el recurso humano para garantizar que las unidades médicas tengan los fármacos en todos los turnos.

Pero también estamos implementando nuevas acciones como las jefaturas de farmacia y estamos trabajando en el sistema de retroalimentación con medios digitales, es decir, se creó el DPN, un sistema de demanda programada que permitirá que 10 días antes se dispare un foco de alerta y permitirá retroalimentar con información a nivel central. Esto va a anticipar que se va a acabar un medicamento y que llegue de manera oportuna en ese plazo.

Lo que diría es que debe haber tranquilidad en la población, porque tenemos alternativas, es decir, si no tienen un medicamento, como por ejemplo para bajar la presión arterial existen opciones A, B o C. Los médicos pueden buscar una alternativa para que el paciente no se quede sin tratamiento.

"Robarle al pobre es una mentada y robarle enfermo y pobre es una doble mentada" Ramiro López | Archivo: Hugo Arcienega /El Diario de Querétaro

¿Qué medicinas forman ese cuatro por ciento que no llegan a los pacientes?

No es por echarle la culpa a la pandemia, pero hubo un desabasto mundial, porque muchos laboratorios internacionales se dedicaron a hacer o diseñar y producir medicamentos para atender la pandemia. Hubo un descuido de medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas, etc. Afortunadamente en estos momentos debe haber tranquilidad, porque tenemos ese porcentaje, que es menor y hay alternativas. En ese cuatro por ciento de medicinas que no se tienen se puede disponer una alternativa.





¿Para qué padecimientos?

Son medicamentos, a veces, antiinflamatorios o antihipertensivos, pero que hay una alternativa. No son medicamentos que pudieran representar un riesgo serio para el tratamiento de la salud de las personas.

Tuvimos un problema de los medicamentos que tienen que ver con antidepresivos, por ejemplo, pero en estos momentos ya tenemos el sustitutivo que puede ser utilizado, más bondadoso y menos efectos colaterales.

También estamos haciendo un trabajo de concientización del personal de salud y de los pacientes, porque las personas que están acostumbradas en recibir un medicamento por 10 o 12 años y le tratas de cambiar el medicamento, aunque este sea bondadoso, con menos efectos colaterales, puede tener una inconformidad, sino se le explica y no tiene comunicación asertiva.





¿Se trata de medicamentos de tercera generación, enfermedades crónicas?

En efecto, pero aún en ese escenario tenemos alternativas. No hay una alarma sanitaria al respecto.

Los medicamentos oncológicos tenemos abasto, el que se requiere, para que ya no se sienta vulnerado el seguimiento y la atención de pacientes con cáncer o enfermedades más complejas, tanto en el Instituto como en las instituciones hermanas. En caso de que tengamos un problema hay una comunicación y nos podemos apoyar en alguno de los estados, ya sea de que dependa de la Federación o a nivel local.





Se ha insistido que el desabasto de medicinas en el país en los últimos años, en parte, fue porque la oficina de Naciones Unidas: UNOPS, no tenía experiencia en la compra consolidada, ¿en adelante cómo se tendría que hacer la compra?

La pandemia de Covid-19 fue inédita (…) y en la demanda de los medicamentos no es que no haya habido una organización para la compra consolidada como tal, sino se tenía el recurso. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) dio la instrucción de que no se titubeara o se escatimara en recursos económicos. Fuimos el país que más vacunamos a la población y el Presidente estableció a la salud como una política de Estado. No se titubeó, teníamos los recursos, pero no se tenían los medicamentos (…). Aunque los requeríamos no había.





¿Este proceso se puede perfeccionar?

Todo es perfectible, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, lo primero es ser honestos, aceptar y aprender de esto.





Después de esto ¿cuáles serían los temas más importantes dentro del ISSSTE que como retos se deben enfrentar en los próximos años?

Primero lo que tenemos hay que ordenarlo. Hay un océano de necesidades, un mar en todo el sector. Lamentablemente, la pandemia nos obligó a tener un receso obligado, pero esos retos hay que cumplirlos hasta donde se pueda para dejarle a la nueva administración, que llegue en un año y meses, un escenario distinto al que nosotros recibimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si vamos a construir un hospital dejarlo equipado con personal y funcional y no que ellos reciban obras negras. Tratar que los hospitales que tenemos sean rehabilitados, darles mantenimiento, es decir, poner el turbo para este tiempo que nos queda, sin cansarnos, hacerlo lo mejor que esté de nuestra parte, sin tampoco contagiarnos de las campañas políticas. No mezclar una cosa con otra.





¿Usted se ve en los equipos que diseñan estrategias de la salud para los próximos años?

No, yo estoy dedicado al ISSSTE, es mi tarea, mi encargo y lo voy a cumplir hasta el día que me permitan estar.





¿Los casos de corrupción que han ocurrido en el ISSSTE estás saldados?

Eso se ha denunciado en tiempo y forma, se ha hecho a través de los órganos conducentes, a través de la ruta que se tiene que hacer.





Doctor, pero la vida de los derechohabientes del ISSSTE fue impactada por esos actos de corrupción, hay personas que fallecieron

Yo les digo, en lo corto: robarle al pobre es una mentada y robarle enfermo y pobre es una doble mentada. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, garantizar que el peso que se invierta le llegue a la cama del paciente hospitalizado, ese es nuestro papel y aunque parezca disco rayado realmente la corrupción si ha sido un lastre. Si el peso que se invirtió se hubiera canalizado a la salud durante muchos años tuviéramos los mejores hospitales del mundo y no fue así. Tenemos que cuidar la parte que nos corresponde es eso.





Pero la corrupción no sólo fue del pasado, también en esta administración

Hay que estar muy cautelosos, hay que estar atentos y que también puede haber gente que trae la premisa de que cambie todo para que todo siga igual, es decir, el gatopardismo, pero pues no, esa gente no cabe en el proyecto que está encabezando el Presidente de la República y nosotros estamos puestos para ayudar y evitarlo.