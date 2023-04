Mancera presentará iniciativa para que INAI pueda sesionar en casos de emegencia

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, informó que presentará una iniciativa a la Camara Alta, con la que legalmente permita operar al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con cuatro de sus comisionados.

Al término de su participación en el Foro “Unidad y Gobiernos de Coalición” que organizó el colectivo ciudadano Unid@s, el legislador dijo “Ya tengo una iniciativa que si la quieren impulsar, con esa la desatoramos para casos de emergencia y que pueda sesionar con cuatro (comisionados)”.

“No paralizamos al INAI vamos a ver si quieren darle para adelante para que sesione con cuatro. No es cambiar la estructura nada más es para un caso de emergencia”, dijo.

Tras los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que debería desaparecer el INAI, Miguel Ángel Mancera indicó que ésta es una institución que debe seguir, tiene todo el fundamento y legitimidad de lo que se hace.

En otro tema, el senador Mancera Aguilar señaló que lo que falta en el gobierno de coalición es que se firme el acuerdo para la elección de candidatos, no hay impedimento si ya se puede establecer el convenio y se puede hacer el compromiso de la alianza.

“Seguir participando en el esquema de precandidatos eternamente no los va a llevar a nada, hay que definirlo pronto el otro grupo ha dicho junio y nosotros no debemos tardarnos más de esto, y de ahí que se haga una selección, quienes queden que continúen que sea la causa el gobierno de coalición. Si hay coalición electoral ya se puede firmar ese compromiso, no hay impedimento”.

Sobre el perfil, el exjefe de gobierno manifestó que “es que no quiera tener el poder presidencial personal, tiene que entender que se está estableciendo un compromiso de gobierno coordinado y tiene que ser una persona que entienda que es un poder compartido y es un poder que se ejerce al legislativo, porque el legislativo se convierte en supervisor del programa”.