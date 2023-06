Médicos jubilados desairan al IMSS-Bienestar; sólo 1.5% está interesado en incorporarse

A tres meses de que arrancó el reclutamiento de médicos especialistas jubilados para integrarse al programa IMSS-Bienestar, sólo 1.5 por ciento de los 29 mil 710 profesionales convocados ha atendido el llamado del Gobierno federal para reincorporarse a la vida laboral.

De acuerdo con la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a una solicitud de información formulada por El Sol de México, apenas 470 médicos especialistas jubilados han buscado ser recontratados desde que el registro fue abierto, el pasado 21 de marzo.

La mayoría son médicos familiares, generales, internistas, anestesiólogos, ginecólogos y pediatras, según la respuesta del instituto.

El pasado 17 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los médicos jubilados a reintegrarse por cinco años más a las labores profesionales en el IMSS-Bienestar, y con ello ayudar al Gobierno federal a cumplir con el compromiso de tener “un sistema de salud de primera, mejor que el de Dinamarca”, antes de terminar el año 2023.

“Yo los convoco a esos 10 mil (la primera cifra que originalmente dio a conocer el titular del IMSS, Zoé Robledo) para que trabajen en el IMSS-Bienestar, y se les mantiene su jubilación, su pago y se les contrata, se les garantizan cinco años, un contrato de cinco años como especialistas y se les paga por eso (...) a ver cuántos podrían ayudarnos. Porque van a ganar lo que gana un especialista actual en el seguro y van a seguir recibiendo su pensión, y nos van a ayudar”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El compromiso 13 de gobierno de López Obrador, que planteó tras su toma de protesta como Presidente de México el 1 de diciembre de 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, es “garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos (y) establecer, a mediados del sexenio un sistema de salud de primera”. En el discurso acotó que sería como en Canadá o los países nórdicos.

La realidad es que el país necesita al menos 154 mil 786 especialistas para cumplir con los estándares internacionales de 230 médicos por cada 100 mil habitantes, según reconoció el año pasado el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Hay mucha necesidad de médicos especialistas

A la fecha, suman al menos tres convocatorias lanzadas por el gobierno de la Cuatroté para enfrentar el déficit de especialistas en el sector salud: en mayo se convocó a cubrir 14 mil 323 plazas en las localidades apartadas del país, pero sólo se cubrieron seis mil 963; días antes, se recurrió a la contratación de médicos cubanos para cubrir hasta ahora 700 puestos. Ambas se suman a la del IMSS-Bienestar.

De los 470 médicos especialistas jubilados que atendieron la convocatoria para laborar en el IMSS-Bienestar, 94 profesionales residen en Sonora, Guerrero y Michoacán, es decir, el bloque con mayor déficit de expertos; 86 en Sinaloa, Oaxaca y San Luis Potosí y 52 en Baja California Sur y Chiapas.

Los 238 especialistas restantes corresponden al resto del país, aunque la mayoría —107— se concentra en la Ciudad de México, superando a los tres estados prioritarios juntos.

Los jóvenes médicos no quieren trabajar en el sector público, debido a los sueldos poco atractivos y los lugares de trabajo apartados

La contratación de los profesionales de la salud comenzó el pasado 5 de mayo, primero en Sonora, Guerrero y Michoacán, donde según dijo el director del IMSS “hay mucha necesidad de médicos especialistas”.

Las siguientes entidades en sumarse al proceso de contratación fueron Sinaloa, Oaxaca y San Luis Potosí, a partir del 12 de mayo; y Baja California Sur y Chiapas, el 19 de mayo.

Pese a las promesas de no retirarles su pensión del IMSS, ofrecerles un sueldo de 47 mil 441 pesos mensuales netos, 20 días de aguinaldo, vacaciones y turnos de ocho horas de lunes a viernes o la jornada acumulada de fin de semana, hasta el 9 de mayo habían sido recontratados 50 médicos, según informó ese día Zoé Robledo. Este medio solicitó la actualización de esta cifra sin recibir la información al cierre de esta edición.

Georgina Farfán Salazar, presidenta de la Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar (AMMEGFAC), atribuyó la falta de interés de los médicos especialistas jubilados para retomar su vida laboral a que algunos pueden ejercer por su cuenta o en la iniciativa privada en ciudades, lo cual les brinda ventajas.

“(La falta de interesados se debe a que) si el médico con alguna especialidad tiene su práctica privada, si está en ciudades cómodas y sin estar, lógicamente, en las comunidades muy pobres, marginadas, entonces poniéndolo así, pues no se quiere ir para allá, porque eso implica un cambio en su vida”.

Calificó como una buena idea la recontratación de los médicos jubilados: “me parece una buena medida para algunas especialidades que no sean quirúrgicas, porque hay médicos jubilados a partir de los 55 años y a los 55 no estás viejo, es una buena medida, porque a veces un médico jubilado no tiene un plan de retiro. O sí lo tiene, y su plan es trabajar en la medicina privada”.

Farfán Salazar aclaró que la escasez de médicos especialistas está en el sector público, pues los jóvenes no quieren trabajar en este, debido a los sueldos poco atractivos y los lugares de trabajo apartados.