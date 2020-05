Megarecorte pone al CIDE en “economía de guerra”

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) impartirá el próximo semestre de forma remota, luego de que entrara en vigor el decreto presidencial de recortar en 75% el gasto operativo para el resto del año de todas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo los centros públicos de investigación.

“Este medio día (del 26 de mayo) anuncié ante el claustro de profesores que, para dar certidumbre a estudiantes y profesores en un contexto en el que la decisión de abrir actividades presenciales está sujeta a la evolución de la pandemia y a medidas gubernamentales, para el semestre de otoño adoptaremos la modalidad de enseñanza remota para todos los programas docentes de ambas sedes”, informó vía correo electrónico Sergio López Ayllón, director de la institución.

Y agregó: “Es un recorte muy significativo que tendrá consecuencias en la vida cotidiana del CIDE durante el resto del año. Por ello, estamos construyendo un escenario que permita garantizar la operación mínima indispensable del CIDE, dando prioridad al gasto asociado a los programas docentes, incluyendo las becas”.

El CIDE es uno de los centros de investigación públicos más prestigiosos de América Latina. Cuenta con dos sedes (Ciudad de México y Aguascalientes) en los que imparte programas de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias como Economía, Derecho, Administración Pública, Periodismo y Ciencias Políticas.

En entrevista esta mañana para W Radio, López Ayllón afirmó que el megarecorte presupuestal pone al CIDE en una situación complicada.

“Entonces vamos a tener que entrar, es una metáfora que yo utilizo, en una especie de 'economía de guerra', donde tenemos que usar los pocos recursos para mantener la operación mínima, pagar predial, agua, luz, algunos servicios básicos, nómina y nada más", señaló.

Comunidad protesta

Tras la noticia, profesores, alumnos y exalumnos de la prestigiosa institución manifestaron su malestar con la medida tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

David Miklos, jefe de redacción de la revista Istor, de la División de Historia del CIDE, alertó en su cuenta de Twitter que la publicación ya no podrá seguir imprimiéndose.

“El recorte del 75% al gasto operativo del CIDE impide, entre muchas otras cosas, la formación editorial y la impresión de Istor, revista de la División de Historia, que este verano alcanza 81 números y cumple 20 años, de los cuales 16 la he editado yo, de la mano de Jean Meyer.

“Istor funciona no sólo gracias a sus coordinadores de Dossier, colaboradores y consejo de redacción: tenemos una diseñadora, una formadora y dos lectoras y correctoras, además de un impresor, a los cuales tendremos que dejar de pagarles. Un total desastre” denunció Miklos.

"Istor funciona no sólo gracias a sus coordinadores de Dossier, colaboradores y consejo de redacción: tenemos una diseñadora, una formadora y dos lectoras y correctoras, además de un impresor, a los cuales tendremos que dejar de pagarles. Un total desastre" denunció Miklos.

La comunidad académica en general expresó su repudio al recorte que ha dejado al CIDE al borde de la parálisis.

“Corte con machete, no con bisturí. Una institución de excelencia académica, puntera en la docencia e investigación económica desde hace un cuarto de siglo, enfrenta un recorte brutal en su presupuesto. Es el austericidio en acción, en este caso dañando gravemente al CIDE”, lamentó Sergio Negrete Cárdenas, investigador del ITESO.

Corte con machete, no con bisturí.



Una institución de excelencia académica, puntera en la docencia e investigación económica desde hace un cuarto de siglo, enfrenta un recorte brutal en su presupuesto. Es el austericidio en acción, en este caso dañando gravemente al CIDE.

Aquí otras reacciones de profesores, alumnos, exalumnos y comunidad académica en general.

Aquí otras reacciones de profesores, alumnos, exalumnos y comunidad académica en general.



No hay palabras. — Fer Valdés (@FerValdes__) May 27, 2020 El CIDE necesita recursos y hacerse autónomo o está condenado a muerte. No hoy, no mañana, pero muy pronto. No es una cosa menor, se trata de una de las mejores instituciones de educación superior del país. — Jose Caballero (@jacaball) May 27, 2020

No solo es el CIDE

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las partidas 2000 y 3000 de todas las dependencias gubernamentales —correspondientes a materiales y suministros y servicios generales— hasta que estas cumplan con el decreto presidencial de recortar en 75% su presupuesto disponible a dichas partidas. Esto para dar cumplimiento a la medida de austeridad decretada por AMLO el 23 de abril.

La ordenanza no solo afectará el funcionamiento del CIDE, sino también del resto de los centros públicos de investigación en el país, entre los que se encuentran El Colegio de México, el Centro de Tecnología Avanzada, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Sur o el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

La medida también afectará a escuelas de nivel medio superior y superior como el Instituto Politécnico Nacional y su Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).