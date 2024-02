Mexicanos en EU protestan afuera de NYT por reportaje sobre AMLO

Mexicanos que radican en Estados Unidos realizan este domingo una protesta afuera de la sede de The New York Times, como protesta ante el reportaje sobre presuntos nexos de "aliados" de presidente Andrés Manuel López Obrados con el crimen organizado.

En redes sociales circulan videos en los que se ve a varias personas afuera de la sede del NYT en la ciudad de Nueva York con banderas de México y pancartas en apoyo al presidente.

Algunas de los carteles tienen frases como "The New York Times Lies", "AMLO no estás solo", "Honesto, valiente, eses es mi presidente" o "Somos millones con usted Sr. presidente".

Querido presidente ⁦@lopezobrador_⁩ tu pueblo aquí en EEUU 🇺🇸 Te respalda PORQUE AMOR CON AMOR SE PAGA! Y desde New York 🗽 ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR 💪💪💪 pic.twitter.com/wfJMaSv75I — lia monroy (@liamonroy13) February 25, 2024

El jueves 22 de febrero, el diario estadounidense The New York Times (NYT) dio a conocer una investigación donde asegura que funcionarios estadounidenses investigaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por el presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña electoral del 2018.

De acuerdo con NYT, dicho financiamiento habría venido de un vínculo entre "aliados cercanos" de AMLO con dos grandes cárteles de narcotráfico: el de Sinaloa y Los Zetas. Incluso aseguraron que los cárteles cuentan con videos donde se ve a los hijos del presidente recibir dinero de narcotraficantes.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sin embargo, los presuntos funcionarios estadounidenses que llevaban a cabo la investigación la habrían archivado debido a que no encontraron nexos directos del presidente López Obrador con el crimen organizado.