"México debe hacer un enorme esfuerzo por la mujer”

De acuerdo con el exprocurador de Justicia, hay que construir condiciones de equidad en relación con la mujer. La violencia que vive el país es inadmisible en una sociedad moderna; en una sociedad civilizada, afirma.

Don Diego Valadés elige cuidadosamente cada palabra. Equilibra su juicio. Habla claro. Así expone: "La sociedad mexicana quiere una transformación. Recibe bien a la 4T. Pero la sociedad mexicana quiere transformarse en todo. No sólo en lo ético, o en lo social. También en lo jurídico, lo democrático y la justicia. Y yo creo que es hora de atenderla. Y actuar...

"Hoy vivimos un presidencialismo muy arcaico. ¡De hace más de 50 años! Si bien a Plutarco Elías Calles le debemos la estabilidad política. La vida política de México se detuvo en el tiempo. El país necesita un cambio de régimen político. Hay sistemas presidenciales modernos. El de México no lo es. Tampoco el de Estados Unidos. Hay que parlamentarizar el Sistema Presidencial".

"Parlamentarias, sus instituciones -explica Diego Valadés- poner en contacto a gobernantes con gobernados. Hoy no hay puentes de comunicación política entre gobernantes y gobernados. Este es el momento. La última gran reforma se hizo en 1977".

"Un sistema político sano -juzga el célebre constitucionalista- es responsabilidad de la clase política toda”.

Y anticipa:

"La demanda de la vida política e institucional va a cambiar...Aunque no lo quieran los dirigentes. La sociedad mexicana es mejor que sus dirigentes. Inteligente. Responsable. Moderna e Informada. Cambiaríamos más rápidamente si los dirigentes conocieran y entendieran nuestras necesidades y supieran conducirlas”.

¿Qué opina de los cambios?

Los veo bien -responde el exprocurador general de la República-. Veo necesarios cambios en materia de amparo y en materia de justicia. México no puede seguir viviendo en impunidad. Y la Constitución no puede seguir siendo una coartada para los delincuentes".

Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional cita:

"Días atrás, las autoridades de esta ciudad realizaron un operativo en una bodega donde había costales atestados de dólares, armas y drogas. Más de 30 personas fueron detenidas. Y poco después liberadas. Que no había la necesaria orden de cateo..."

"Yo habría sancionado a quien no expidió la orden de cateo. Pero también habría mandado a la cárcel a esos individuos claramente peligrosos. ¿Se da cuenta?”

Somos una sociedad irrespetuosa

Atmósfera de distinción e intenso trabajo intelectual rodea al ex embajador Valadés. Palacio de bibliotecas, la residencia. Admira la armonía. Se aprecia la tradición.

"Vivo aquí hace más de 60 años. José C. Valadés, mi padre, la construyó. Esta es su biblioteca. Aquel su busto. Y, observe, -invita- ahí, en esa foto aparece con León Trotsky. Mi padre fue fundador del Partido Comunista de México. Y tuvo varios encuentros con él. En su casa de Coyoacán".

"Yo conozco muy bien el amplio espectro social de México" -asegura don Diego Valadés-. "Hablo con ricos y con indigentes. Con viejos y jóvenes; cultos e iletrados. ¡De todos tengo algo que aprender! Veo, conozco sus reacciones. Tengo trato muy frecuente con jóvenes universitarios. Cada semana con preparatorianos, estudiantes de licenciatura y los de postgrado".

"Establezco la relación y surge la preocupación: Advierto -como actitud dominante en esos grupos- la duda. Los jóvenes abrigan serias dudas acerca del futuro. No por el empleo. Tampoco por el ingreso".

"Los jóvenes dudan por su seguridad personal", revela el estudioso Valadés.

“Duda ésta que se acentúa en las mujeres".

"En México nos acercamos a una situación crítica en lo que toca al temor de las mujeres por su seguridad. El respeto a su identidad".

"Falta aquí, desde hace décadas una política cultural, educativa, social, laboral que dé a la mujer un ‘estatus’ social diferente al que ha tenido.

"Veo que mientras las Guerras Mundiales del Siglo XX obligaron a las mujeres europeas a ocupar a plenitud el papel que los varones dejaron para ir al frente y adquirieron perfil y estatura muy madura, aquí la mujer fue con su hombre a la revolución en calidad de ‘soldadera’. Compañera, servidora...

"Hay que construir, de forma deliberada, las condiciones de equidad en relación con la mujer. Veamos la actitud de las mujeres jóvenes. Son ellas las que demandan, las que exigen.

"Es que lo que vive México -en violencia- es inadmisible en una sociedad moderna; en una sociedad civilizada..."

"¿Dónde estamos? -planteó neutro y halló Valadés: Hay protesta general en la UNAM. En Filosofía y Letras. No son las únicas. Y meses de huelga. ¡En la Universidad Nacional Autónoma de México! La UNAM: pionera en el crecimiento de la mujer. La feminización de la UNAM prueba que las mujeres son mejores estudiantes que los varones. Feminización de la UNAM. Muy positiva.

Foto: Cuartoscuro

"¡Y todavía hay acoso! -reprobó-. De estudiantes y profesores. Son minoría. Escasos en número; de efecto dañino”.

Con gesto severo. condenó. Con voz dura, urgió:

"México debe hacer un enorme esfuerzo por la mujer. ¿Transportes públicos diferenciados? Prueba de que existe una sociedad irrespetuosa. Eso no habla nada bien de nosotros. Significa que hace falta toda una política, no sólo femenina. Sí, una que alcance a toda nuestra sociedad".

¿Cómo ve a México?

"Al país lo veo siempre con optimismo. Entiendo que suele juzgarse al optimista como hombre mal informado. Mi optimismo surge de reconocer la inteligencia, la capacidad de trabajo y la perfección de las obras de los mexicanos. Optimismo, herramienta en la construcción de México. Pues las proezas de Hidalgo, Juárez y Madero revelan su optimismo. Sin tal ánimo, imposible tamaña tarea. Y soy, en fin, optimista porque me parece que el derrotismo es muy mala compañía.

"Optimismo -acota Diego Valadés- que no debe confundirse con un irresponsable espejismo. Esto es: Ver lo que no existe."

Da tersura, impregna frescura y brillo a lo que nombra. Y ríe. Contenido, cuidado humor.

¿Cómo ve el momento que vive el país?

"Lo veo con mucho interés. Con muchas, con grandes expectativas. En espera atenta y vigilante. Estábamos ya en insufrible corrupción. Corrupción que afectó la confianza de la sociedad. Vamos a recuperar la confianza en nosotros. ¡Y en el Estado! La confianza en el Estado es la tarea.

"Yo trato con muchos mundos. El mundo de la clase media: está muy enojado. El mundo académico: interesado y reservado. El mundo estudiantil: Ilusionado.

"Y trato el mundo popular. Yo doy conferencias a media calle. Hasta hace poco Paco Taibo II me acompañaba, las organizaba. En parques y jardines. Ahí explico la Constitución. Sigo ejemplo de mi padre. Él, en un banquito disertaba sobre la vida sindical; los salarios. Yo hablo a la gente de temas institucionales.

Foto: Cuartoscuro

"Ese es el ambiente que veo. Y también lo positivo lo veo. Así las políticas sociales del gobierno avanzan. Son bien recibidas, La Sociedad se siente atendida. Elemento indispensable para mantener la paz social en México.

"También veo a la sociedad nacional en actitud positiva. En su interior se mantienen muchas expresiones de efervescencia social que no pueden solucionarse únicamente con políticas de bienestar. Éstas, desde luego son indispensables. Y dan dividendos.

Se necesitan -plantea solemne- entre otras cosas ¡Justicia y democracia!

Son dos grandes temas -califica.

“En orden de realidad social en México no tenemos instrumentos eficaces de acceso a la Justicia. Tomemos el caso de los niños con cáncer. Niños que están graves. Sus padres toman graves determinaciones. ¡Hasta tomar aeropuertos!

"Pues no hay Procuraduría de Acceso a la Justicia. Pues no hay cómo llegar a un tribunal y recibir respuesta rápida y eficaz.

"Vemos bloqueo de carreteras. Amenaza en el aeropuerto. Tienen un nombre: Se llama autodefensa. En el orden jurídico, la autodefensa es acción o actitud que se identifica en toda sociedad de fase preinstitucional. ¡La más primaria! Una forma primitiva de vida social.

"En una sociedad avanzada -precisa - los conflictos se resuelven en instancias jurisdiccionales. Aquí existen. Son solventes. Son competentes. Pero no hay cómo llegar a ellas"

"130 millones de individuos son materia explosiva -alerta el también presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-. O construimos mecanismos de acceso a la justicia donde se canalicen institucionalmente las inconformidades individuales y colectivas o estaremos siempre en riesgos sociales de diferente magnitud. Ni es justo que se trate mal a niños enfermos. Ni es justo que se intente secuestrar un aeropuerto.

"Un niño quiere atención médica. Ruega se la den. Hace décadas abogados pedimos se construyan Instancias de acceso a la justicia”.

Hombre de pensamiento, de reflexión, de curiosidad insaciable Diego Valadés enlaza estudio con realidad.

"Ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo normal es que esta cenedehache sea instancia patrocinadora de justicia... ¡Hoy es instancia de denuncia! Y actúa en el sentido de solicitar misericordia al poder. Si el poder no tiene interés en concederla, no pasa absolutamente nada. He ahí: ¡Fallan las Instituciones de acceso a la justicia!

Los diputados no trabajan

Ofrece una taza de té. Comparte la alegría que le produce jugar con su nieto. "Apenas tiene un año". También que noche a noche charla con su esposa, la historiadora Patricia Galeana. "Es embajadora de México en Colombia. Casualidad. Hace muchos años, mi padre ocupó ese cargo".

"Y la democracia” -exclama Diego Valadés como si descubriera el tema.

“Se ha creído que es sólo un proceso electoral. Antes, se justificaba. Era, fue un proceso electoral que provocaba distorsión. Se corrigió. Y ya lo creímos suficiente. ¡Estamos equivocados!

“Se requiere un ‘segundo paso’: Fortalecer el sistema representativo. Uno, libertad de elegir hay. Dos, la decisión del voto se cumple. Se da la ‘representación formal’. Formalmente, los ciudadanos estamos representados. Y dice la Constitución que hay una Auditoría Superior de la Federación que debe formular un "Proyecto de Cuenta Pública". Cada año revisa el gasto federal. Y lo dictamina. Y debe presentarlo al pleno de la Cámara de Diputados. Tal debe hacer la Auditoría Superior de la Federación, año tras año.

Foto Laura Lovera | El Sol de México

"Pues entérese: La última Cuenta Pública que la Cámara de Diputados aprobó fue la del año 2009.

"Es que los diputados federales no trabajan. Aquí está la prueba. En aquel año 2009 era presidente de México Felipe Calderón. Esto es: están pendientes de aprobación las cuentas públicas de tres años del sexenio de Felipe Calderón. Y los seis de la administración de Enrique Peña Nieto. No hay cuentas. ¡Eso no es democracia!”

Baja la voz. Voz y actitud propicios a la confidencia.

"En plena dictadura porfirista, el ministro José Yves Limantour acudía a la Cámara de Diputados. Yves Limantour les informaba de los avances en la construcción de vías férreas. En dictadura, sí. En democracia, no.

"Otro dato. A diario sabemos que el presidente Trump pide dinero al Congreso. Y leemos que el Congreso discute abierta, francamente el destino -el por qué- los fines que se alcanzarán con esos dineros.

"Eso ocurre en Estados Unidos... Aquí nunca se discute la realización de una gran obra pública. En rigor no se ha discutido nunca la realización de una obra grande."

A guisa de paréntesis -para enriquecer su dicho- Diego Valadés echa una ojeada a la historia. Elige al general Álvaro Obregón.

"Se dió a la reconstrucción de México. Notable estratega ideó un triple esfuerzo. Impulsó entonces educación, salud y obra pública. A reconstruir la red ferrocarrilera de México. ¡Ah, el ferrocarril! La Revolución mexicana se hizo a caballo y en ferrocarril: Pues los caballos eran transportados en ferrocarril. Restableció el servicio de trenes. A los derrotados les dio trabajo. Reanimó la economía. Y el Congreso discutía. Hasta el régimen del presidente Lázaro Cárdenas. Luego declinó.

"Por cierto que al general Plutarco Elías Calles debemos la estabilidad política de hoy. Es él, Calles quien hace real la "No reelección". Muerto Obregón -con la Constitución reformada para su reelección-, Calles pudo beneficiarse y ocupar la Presidencia de la República. Y no. ¿Qué hizo? Cortó por lo sano.

Foto: Cuartoscuro

"Yo no me reelegiré, decidió. Pero tampoco otro. Nadie más. Y nadie más.

"Calles fue prudente. Si hubiera querido quien se habría ido al exilio hubiera sido Lázaro Cárdenas. Calles tenía en las manos a todos los generales de todas las zonas del país”.

Sonríe Diego Valadés. Universitario cercanísimo al rector Guillermo Soberón en 1973, atesora amistades y saberes. Ama sus libros. Tanto que ya donó seis mil volúmenes al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Al despedir obsequia:

"Recuerde usted que ni siquiera lo malo es para siempre".

¿Quién es Diego Valadés?

Diego Valadés Ríos, nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1945, es Licenciado en Derecho por la UNAM y la Universidad Classica de Lisboa, Portugal; y obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con la tesis El control del poder que ha sido publicada tanto en México como en el extranjero (Rusia, Argentina y Venezuela).

Es investigador emérito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJ), de la UNAM al que ingresó en 1968 y del que fue director durante ocho años (1998).

Su trayectoria profesional y académica le han valido muy numerosos reconocimientos, premios y membresías en México y el extranjero.

Su vasta obra publicada (al menos 17 libros de autoría única, además de coautorías; coordinaciones o ediciones; e infinidad de artículos de revista y capítulos en libros, escritos y ensayos) se centra en el ámbito del derecho constitucional y específicamente en los temas de la reforma del Estado y el control del poder, a los cuales ha dedicado una parte significativa de su producción académica.

Recibió el Premio Nacional de Jurisprudencia 2015 y el Premio Nacional de Artes y Literatura 2019 en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.

Ingresó al Colegio Nacional el 12 de febrero de 2007.

En el sector público ha ocupado, entre otros cargos, el de embajador de México en Guatemala, subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, secretario general de Coordinación Metropolitana del Departamento del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República (1994) y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.