México endurece política migratoria ante amenazas de Trump

Caravanas migrantes no son ficticias, son una realidad: Sánchez Cordero

Carlos Lara | El Sol de México

“A mí que no me vengan a decir los hondureños que no hay caravanas, ahí están las caravanas”, sostuvo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien se reunirá con los empresarios e inversionistas de Estados Unidos en Merida, Yucatán, con motivo del Dialogo CEO´s México y EU, Cumbre Empresarial de Inversiones.

En entrevista Sánchez Cordero indicó que las caravanas “no son ficticias, sino que son una realidad”.

“A mí que no me vengan a decir los hondureños que no se están formando las caravanas. Ahí están las caravanas. No son ficticias, son una realidad. Hoy mismo está entrando una nueva caravana a nuestro país por el Suchiate”, declaró la funcionaria.

Lee más aquí ⬇