"Municipios de la Esperanza" generan controversia

El Gobierno federal anunció que 296 municipios no registran contagios por coronavirus Covid-19 en 15 estados del país concluirán el distanciamiento social entre su población y reanudarán el próximo 18 de mayo actividades productivas, educativas y sociales.

A estos municipios el presidente Andrés Manuel López Obrador los llamó “Municipios de la Esperanza” y, dijo que, volverán a “una nueva normalidad”, lo cual está causando controversia y burlas, tanto por la imprecisión y rigor para reanudar actividades, como por el nombre con los que el presidente bautizó a los municipios.

Sociedad Regreso a la 'nueva' normalidad tras Covid-19 será a partir del 1 de junio

Gobernadores de oposición adelantaron que no acatarán la disposición de la “nueva normalidad” pues consideran que todavía es delicado reanudar actividades y acordaron que relajaran sus medidas sanitarias hasta que bajen los contagios.

También han hecho notar que el 90% de los municipios en México han tenido menos de 10 pruebas en los últimos 15 días y el 58% no ha tenido una sola prueba en la última quincena.

Por su parte, usuarios en redes se están burlando del nombre que dio el Gobierno federal este miércoles a la fase de reapertura de municipios y lo han calificado como cursi y aseguran que tiene un tinte propagandístico.

El plan de regreso a la #NuevaNormalidad consistirá en 3 etapas:



-18 de mayo. Reapertura de Municipios de la Esperanza (sin contagios)

-18 al 31 de mayo. Preparación para reapertura con protocolos sanitarios

- 1 de junio. Implementación de sistema de semáforo por regiones



👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/mVGJM85vA0 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 13, 2020

La secretaria de Economía, Graciela Márquez detalló que los Municipios de la Esperanza se encuentran en 15 estados, donde se ha registrado el menor número de contagios dentro de la República, pero no precisó cuáles son.

Una característica de este gobierno es la cursilería. “Municipios de la esperanza”. Vaya mamarrachada. — Jorge Javier Romero (@Giorgioromero) May 13, 2020 Antes que otra cosa, cuáles son los municipios de la esperanza? No me queda claro que son o donde están — Rogelio Espinoza Gonzalez (@Rogelio36851127) May 13, 2020 ¿Por qué nueva normalidad?, ¿por qué Municipios de la Esperanza? Que afán del gobierno de no llamarle a las cosas como son, ¡normalidad y municipios sin contagios! #AMLO #COVIDー19 @lopezobrador_ — Fito Pinol (@mrTavaresM) May 13, 2020

El Sol de México consultó a la Secretaría de Economía para precisar este dato, pero la dependencia informó que será Presidencia de la República y Salud quienes brinden próximamente estos datos.

Política México pedirá condonación de deuda externa de países pobres

En una revisión de este rotativo al portal de información de la Secretaría de Salud, para observar cuáles son los cinco estados con menos contagios de coronavirus por cada 100 mil habitantes, se observa que estos son: Colima; Oaxaca; Durango; Chiapas; Jalisco; por lo que en estas entidades podría darse la reapertura de actividades.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno federal, este miércoles, la segunda etapa del plan de reapertura de actividades, prevé que del 18 al 31 de mayo inicie la preparación de la reapertura de actividades en el resto del país, donde se permitirá que reanuden sus trabajos las industrias de la construcción, minería y fabricación de autopartes.

En la última fase, prevista para que arrancar el 1 de junio, se implementará una reactivación con base en un semáforo de alerta. Mismo que indicará las regiones por reactivar, dependiendo del grado de contagios que tenga cada zona, clasificados por color rojo, naranja, amarillo y verde.

El color rojo corresponde a la alerta sanitaria máxima; el naranja permite operación de actividades esenciales; amarillo permite actividades limitadas en áreas públicas, pero con todas las actividades económicas y, con el color verde se permite todo tipo de actividades sin restricciones.

Te recomendamos ⬇️