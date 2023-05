Ordenan inscribir a Layda Sansores en registro de agresores por violencia política de género

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó inscribir a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) por acusaciones hechas en contra de legisladoras del PRI en su programa “Martes de Jaguar”.

La decisión aún puede ser apelada en la Sala Superior del TEPJF, pero en caso de que la resolución no sea a su favor, Sansores sería la primera mandataria local en ser ingresada en esta base de datos.

El proyecto se desprende de una queja interpuesta por la diputada priista Paloma Sánchez Ramos por las declaraciones hechas en el programa de la gobernadora morenista del 5 julio del año pasado en donde dio a conocer la existencia de fotografías de caracter sexual de legisladoras, y además que sostenían relaciones sexuales con Alejandro Moreno, presidente de ese partido, a cambio de impulso político.

Al informarlo en su programa semanal, en el que también acusó a “Alito” Moreno de aceptar financiamiento privado para campañas políticas, insulta a empresarios y ataca a periodistas, Layda Sansores aclaró que lo hacía para proteger a las diputadas y senadoras del PRI y advertirles para no intimar con su dirigente nacional.

“Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, deveras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene y creen que él va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos así que nada más es una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado”, advirtió.

Sin embargo, a propuesta del magistrado Luis Espíndola Morales, la Sala Regional del Tribunal Electoral coincidió en señalar que Layda Sansores incurrió en violencia verbal, digital, simbólica, sexual y psicológica en contra de las diputadas y senadoras del PRI.

“(Fue) muy lamentable la forma en la que quizá la gobernadora pensó que estaba protegiendo a las diputadas, pero no, aquí hay que decirle que no, que definitivamente no, lo que hizo fue una muy dura violencia política que atravesó por la sexual (...) creo que tenemos que decirle a la gobernadora que así no se protege la imagen ni la integridad de las mujeres, a las que asegura (que) está protegiendo al cuestionar que si le mandan o no los llamados ‘packs’ al dirigente nacional del PRI”, cuestionó la magistrada Gabriela Villafuerte.

La Sala Regional estableció que además de su inscripción al RNPS, Layda Sansores debe ofrecer una disculpa pública y asistir a un curso enfocado en la promoción de los derechos de las mujeres.

También, los magistrados establecieron multas de entre cuatro mil 411 y 19 mil 249 pesos en contra de 30 personas más, entre ellas periodistas, columnistas, internautas y los titulares de las direcciones de Comunicación Social del gobierno de Campeche y del Sistema de Televisión y Radio del estado por la reproducción de los dichos de la mandataria y/o la realización de comentarios en contra de las legisladoras priistas, por lo que también serán inscritos en el Registro.