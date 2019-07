Pide AMLO evitar la xenofobia contra migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los gobiernos estatales para que no se promueva campañas de xenofobia contra los centroamericanos que son deportados de Estados Unidos a México.

“No debe de alentarse el rechazo a migrantes, la xenofobia, no rechazar al extranjero, no es humano, además, lo he dicho y lo repito, porque tiene que ver con ser consecuentes”, exhortó durante la conferencia mañanera.

Tras recordar que en la biblia y los mandamientos se estipula el no maltrato al forastero, cuestionó a quienes se oponen a la presencia de los migrantes: “¿Cómo vamos a ir a los templos?, ¿cómo vamos a ir a la iglesia si no cumplimos con los evangelios, con los mandamientos?, ¿cómo vamos a estar rechazando a seres humanos que se buscan la vida como pueden?, ¿por qué esas campañas, esa xenofobia?”.

Luego de que los municipios de Acuña y Piedras Negras rechazaron recibir ni una caravana más, por lo que los 18 mil migrantes retornados llegarán por Tijuana, Mexicali y Piedras Negras.

Ante ello, López Obrador reclamó que en Tijuana sí aceptaron la llegada de los extranjeros porque comprenden que estamos en un país de migrantes, donde la población mexicana se mueve de sus comunidades de origen para buscar más oportunidades.

“No nos gusta que traten mal a nuestros paisanos y los defendemos. ¡Cómo vamos nosotros a tratar mal a los que por necesidad pasan por nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo! Ya basta, eso tiene que ver con el conservadurismo rancio. Molesta”, resaltó.