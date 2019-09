“Por sus mamacitas”, AMLO exhorta a narcos que recapaciten

Tula, Tamaulipas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración tiene “el desafío” de un grupo delincuencial por haber amenazado a los distribuidores de gasolina en Nuevo Laredo para no vender combustible al Ejército y ante ello los exhortó a que recapaciten por sus familias y “mamacitas”.

“Tenemos un desafío de este grupo de delincuentes que amenazaron a los distribuidores de gasolina para que no vendan gasolina al Ejército. Están mal. Así no es la cosa”, expresó durante su diálogo con la comunidad del hospital rural de Tula.

Foto: El Sol de Tampico

Así, los llamó “a que recapaciten, que piensen en ellos, pero sobre todo que piensen en sus familias, que piensen en sus madres, en sus mamacitas, saben cuánto sufren las mamás por el amor sublime que se le tiene a los hijos ellos tienen que pensar en eso”.

Los conminó a “no hacer sufrir a sus familiares, a sus mamás, que son las más preocupadas por los hijos. Donde quiera que voy, son madres buscando a hijos desaparecidos o pidiendo ayuda porque están los hijos en la cárcel. Ninguna madre va a aceptar que su hijo es culpable, siempre dirá que fue por envidia que le fabricaron el delito o él no tuvo nada que ver. Hay que pensar en eso todos, portarnos bien, además no hacerle daño a la sociedad, no hacerle daño al prójimo”.

Foto: El Sol de Tampico

Nuevo Laredo, punto rojo de Tamaulipas

López Obrador reconoció los avances que se han tenido en el tema de seguridad en Tamaulipas, precisando que el único punto complejo que se mantiene es Nuevo Laredo.

Asimismo, respaldó las declaraciones del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que “aquí, en efecto, se ha avanzado en Tamaulipas en esta materia, estoy de acuerdo con lo que expresó el gobernador”.

Reconoció que “tenemos ahora problemas en Nuevo Laredo, nada más. Les digo esto porque yo atiendo este problema, todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana me reúno con el gabinete de seguridad”.

Foto: El Sol de Tampico

El reconocimiento en este rubro se da luego que Cabeza de Vaca enviara una misiva para hacerle de su conocimiento sobre el resurgimiento de la violencia en la franja fronteriza.

“Es notorio que ha bajado la incidencia delictiva en Tamaulipas, falta todavía, como el mismo gobernador lo ha mencionado”, dijo.

Además, sin mencionar al Cártel del Noreste, calificó como un reto la amenaza de este grupo delincuencial a gasolineras para que no les vendan combustible a la fuerzas del orden en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo.

“Este asunto es un reto, un desafío de este grupo de delincuentes que amenazaron hasta a los distribuidores de gasolina que no le vendieran gasolina al ejército, a la policía. Están mal, así no es la cosa, enfatizó.