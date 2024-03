Sedena llama a mandos militares no permitir novatadas y apegarse a entrenamientos

Ingresar a mar abierto para realizar prácticas militares no está contemplado en ningún adiestramiento militar, así lo afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, luego de la muerte en Ensenada, Baja California de siete cadetes durante el adiestramiento para ingresar a la la Guardia Nacional.

“No estaba previsto ir al mar en ningún programa para una persona que acaba de ingresar a las fuerzas armadas, su adiestramiento es de otra naturaleza”, explicó el general durante la conferencia matutina de este 19 de marzo en Palacio Nacional.

Fue el 20 de febrero de 2024 cuando se dio a conocer la desaparición de siete cadetes de la Guardia Nacional que entraron al mar de Ensenada, a pesar de que se había reportado mar de fondo en la zona y no había condiciones para realizar cualquier actividad.

Sociedad Mando militar enfrenta cargos por soldados que murieron ahogados en Ensenada

El titular de la Sedena informó que el director del Centro de Adiestramiento Militar en Ensenada, Baja California, está detenido acusado de homicidio e instruyó a todos los comandantes regionales que apliquen los planes de formación militar en apego a las normas de las Fuerzas Armadas.

“Si se salió de la formación militar, es desobediencia, si es novatada será parte de la investigación”, dijo Sandoval.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que hay la indicación para revisar los planes de formación militar de la Sedena y evitar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los cadetes de las Fuerzas Armadas.

Se llamó, él convocó a todos los comandantes de región y de zona, se trató el tema y se les pidió que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos y en apego a las normasseñaló el mandatario federal.

AMLO afirmó que “las novatadas” no existen en los planes e instrucciones del personal militar.

“No, no, no, pero no hay, no existe (novatadas), sí, pero por eso se está corrigiendo y se está castigando”, aseguró en tono enérgico.

Los cadetes fallecidos son Arturo Esteban Sarmiento Gaxiola, Carlos Omar Frías Lanfar, Óscar Abraham Sánchez Reyna, Fernando Isaías Pérez López, Luis Manuel Vilchis Díaz, Michael Arellano Wilkinson y Brandon Francisco Gastélum Ayala.

Hasta el momento van seis cuerpos de militares localizados de los siete desaparecidos en el mar de Playa Corona en Baja California.