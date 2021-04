Sindicato del INBAL pide respetar derechos laborales

El Sindicato Artes 22 del Instituto Nacional de Bellas Artes hizo un llamado a la directora del instituto, Lucina Jiménez, para respetar el derecho de promoción de los trabajadores, luego de que se denunció que la empleada Elizabeth Orozco Medina se le ha negado subir de puesto en su área laboral.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Orozco Medina explicó que por varios años ha solicitado hacer uso de su derecho de escalafón para tomar el puesto de jefa de vestuarios en el foro del Palacio de Bellas Artes, pero la administración le ha negado la posibilidad.

De acuerdo con Orozco Medina el argumento de las autoridades es que en los últimos años ella ha laborado en otra área distinta a la de la vacante en el área de vestuarios, por lo que no se le permite tomar el escalafón. La afectada reconoció que ha trabajado en puestos diferentes dentro del Palacio de Bellas Artes debido a acoso laboral.

“Por varios años se me ha negado tener acceso a un nivel más porque me encontraba laborando en otra área del Palacio de Bellas Artes, no dentro del teatro; situación que me vi obligada por acosos laborales, pero he cumplido con lo que mis jefes me han encomendado, con los horarios. Esta es una muestra de la falta de respeto a los trabajadores del INBAL”, dijo.

En la conferencia, la diputada por Morena, María Eugenia Hernández, dijo que se presentó un punto de cuerdo para solicitar a Lucina Jiménez que revise directamente el caso de Orozco que, señaló, representa la falta de seguridad laboral.

“Estamos en pleno proceso de reforma de la subcontratación para regular el outsourcing para que los trabajos sean lo menos precarios. El INBAL debe garantizar el escalafón y la promoción no solo en este caso sino en todos”, apuntó.