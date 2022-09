¿Titularse sin tesis en la universidad? La propuesta de Slim que aumentaría la productividad en México

Titularse en la UNAM o cualquier otra universidad pública sin necesidad de la tesis o examen profesional es la propuesta de Carlos Slim, presidente honorario vitalicio de los consejos de Administración de Grupo Carso y América Móvil, para que la educación en México cambie y así poder aumentar la productividad.

Durante el evento México Siglo XXI, un encuentro anual de la Fundación Telmex Telcel con sus becarios, el magnate mexicano señaló los retos a los que se enfrenta la educación en México tras la pandemia del Covid-19 y cómo cambiar el rumbo.

“Debería cambiar en las universidades públicas que para mí ha sido sorpresa desde hace varios años, es que en Estados Unidos estudian una carrera y acaban. Aquí en México, estudias una carrera y tienes que hacer tesis y examen profesional, entonces es irreal. Creo que si ya vació sus materias durante el año, debería recibir su título”, dijo Slim ante la ovación de miles de jóvenes.

Tal vez para maestría o doctorado que sí hagas tesis

Slim también dio otra opción: “si quieren que hagas una tesis, que la hagas durante los años que estás en la universidad, durante los 4 o 5 años que estudies hagas todo el trabajo y ya que te calificaron todos los maestros en 30 o 40 materias que pasaste, ya para qué te hacen un examen profesional”.

Esto, indicó, “permitiría que el muchacho que acabó una carrera empiece a trabajar de inmediato y no tenga que estar haciendo otras cosas”.

Carlos Slim también señaló que las clases en línea en las universidades, sobre todo en la UNAM, pueden ser una opción ante los millones de jóvenes que cada año son rechazados en las convocatorias.

“La UNAM, a la que yo pertenezco, tiene 350 mil estudiantes, es muy difícil que pueda recibir a millones, ninguna universidad lo puede hacer, pero podría tener ya, y creo que con la pandemia lo tuvieron, las clases en línea”, indicó.

Slim explicó los detalles de su propuesta: “Permitir que los alumnos que no tiene cabida en la UNAM en esos exámenes que puedan estudiar en línea y que la UNAM los examine y califique no el que hayan ido a la universidad, sino que tengan conocimientos”.

El magnate mexicano dijo que la educación tiene muchas deficiencias y hay que transformar radicalmente: “los cambios deben ser más rápidos y de fondo”.

“La educación desgraciadamente tiene antecedentes muy antiguos, se origina de organizaciones religiosas y militares de hace miles de años, entonces tiene un carácter dogmático, de aprendizaje de memoria, no de razonamiento, no de texto, no de contexto, en fin, tiene muchas deficiencias, hay que cambiar radicalmente”, añadió.