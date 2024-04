A riesgo de mi vida, defendí a mi país: así sacaron a Roberto Canseco de la Embajada en Quito

“Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador, esto no puede ser, es una locura”, afirmó a medios ecuatorianos Roberto Canseco, jefe de cancillería y asuntos políticos de la sede diplomática, tras el ingreso a la fuerza de la policía ecuatoriana a representación para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas.

Distintos videos comenzaron a circular en redes sociales las declaraciones de Canseco a medios ecuatorianos en los que dice que está muy preocupado por Glas, a quien por la mañana México otorgó asilo político.

🔴🗣️ “A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país”, afirmó Roberto Canseco, jefe de Cancillería y Asuntos Políticos luego de la entrada de policías a la Embajada de #México en #Ecuador.



📷 lamega_riopic.twitter.com/kSi7SFUCVF — El Sol de México (@elsolde_mexico) April 6, 2024

“Esto es totalmente inaceptable, físicamente a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser”, agregó el diplomático mexicano, visiblemente alterado.

En declaraciones a la prensa fuera de la Embajada, Canseco dijo que se golpeó la cabeza contra el suelo y físicamente trató de impedir que entraran a la legación.



"Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura", dijo visiblemente alterado.

"Esto es fuera de toda norma, y lo están haciendo porque (Glas) es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy*.



Y reiteró:" No puede ser, no puede ser, esto no ha sucedido en los peores casos".



Relató que no supieron lo que estaba pasando. "Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones, que entraron en la noche en la Embajada".



Insistió en que lo ocurrido es "algo totalmente inaceptable*.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Roberto Canseco quedó a cargo de la embajada de México en Quito luego de que Ecuador declarara persona non grata a la embajadora Raquel Serur Smeke. El diplomático se desempeña como jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México.