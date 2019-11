Argentina desiste del préstamo otorgado por el FMI

BUENOS AIRES. El presidente electo de Argentina Alberto Fernández anunció que desistirá de los 11 mil millones de dólares restantes de un crédito por unos 57 mil millones otorgado el año pasado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

"Yo lo que quiero es dejar de pedir y que me dejen pagar", dijo Fernández quien el 10 de diciembre relevará al presidente Mauricio Macri. "Tengo un problemón ¿y voy a pedir 11 mil millones más?", dijo a la Radio Con Vos.

Fernández, quien conducirá el gobierno con la exmandataria Cristina Kirchner como vicepresidenta, dijo que intentará "reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez".

"Queremos que no nos presten más plata, pero que dejen que nos desarrollemos. Discutamos el tiempo que necesito para poder desarrollarme, pero no me den más plata", precisó Fernández.

La línea de crédito obtenida por Argentina, es la mayor que ha otorgado por el FMI. La economía argentina arrastra 20 meses de recesión y Macri tuvo que anunciar a mitad de año una renegociación de títulos de la deuda colocados en el mercado local. Según el FMI, la actividad económica caerá 3.1% este año.

Con esta política, Fernández sigue los pasos del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), de quien fue jefe de gabinete. Kirchner decía que "los muertos no pagan deudas" y refinanció con fuerte quita de capital un 76% de la deuda que estaba en default desde la gran crisis de 2001.