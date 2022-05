DEA lanza campaña para capturar a Caro Quintero, Mayo Zambada y Los Chapitos

La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), lanzó carteles para atrapar a las cabecillas del Cártel de Sinaloa. El cartel anuncia recompensas para encontrar a varios lideres del narcotráfico, entre los que destaca Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos.

La foto del cartel se encuentra en el paso Interestatal 5 hacia Tijuana en México conocido como San Ysidro.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel - Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.



The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD — Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022

De acuerdo con dicho cartel, difundido mediante redes sociales por el periodista estadounidense Ioan Grillo, se ofrecen 20 millones por Rafael Caro Quintero; 15 millones por el Mayo Zambada; y por Iván "Chapitos", Mayito Flaco y Alfredo "Chapitos", Poncho Limón, y Aquiles se ofrecen cinco millones por cada uno.

Los agentes ponen a disposición un número, así como redes sociales a los que pueden comunicarse en caso de información.