Trump regresa con TRUTH Social, su nueva red social

La voz del expresidente Donald Trump nuevamente resonará en el mundo digital, pero no en Twitter o Facebook como solía hacerlo, sino que esta vez será a través de su nueva red social a la que llamó "TRUTH Social" (VERDAD Social).

¿Por qué Trump creo su propia red social?

Trump fue vetado de Twitter y Facebook luego de que un grupo de simpatizantes a su partido atacara violentamente al Capitolio el 6 de enero del presente año; sin embargo, el exmandatario busca a toda costa un espacio en Internet para difundir globalmente sus ideales.

"Creé TRUTH Social y TMTG para plantar cara a la tiranía de la Big Tech (...) Vivimos en un mundo en donde los talibanes tienen una amplia presencia en Twitter, sin embargo su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Es inaceptable", se lee en un comunicado difundido el miércoles por la empresa Trump Media & Technology Group (TMTG), dueña de la nueva red social del republicano.

Incluso en mayo creó un blog llamado "Desde el escritorio de Donald J. Trump", el cual utilizó para el mismo objetivo, pero apenas a un mes de su lanzamiento lo eliminó.

¿Cuándo se lanzará TRUTH Social?

De acuerdo con el anuncio de la compañía, será en noviembre cuando TRUTH Social esté disponible en una versión beta para "invitados", en la App Store de Apple.

Incluso, aquellos que quieran descargar la aplicación, deben ingresar su nombre completo y correo electrónico para registrarse en la lista de espera.

Pero la nueva jugada de Trump para hacerse notar todavía más, está acompañado del lanzamiento de un servicio de video a la carta que pasará programas de entretenimiento no-woke y será dirigido por Scott St. John, productor ejecutivo de los programas "Deal Or No Deal" y "America's Got Talent".

El término woke refiere a tener conciencia de la desigualdad social, tanto con relación a la raza, como al género y la orientación sexual.

TMTG busca cotizar en la bolsa

Trump Media & Technology adelantó que otro de sus planes es cotizar en la bolsa, por lo que se fusionará con la empresa Digital World Acquisition Corp (DWAC).

"La transacción valora el grupo Trump Media & Technology inicialmente en 875 millones de dólares, con una posible ganancia adicional de 825 millones en acciones suplementarias (al valor que se conceda) para una valoración acumulada de hasta mil 700 millones de dólares en función de la evolución del precio de las acciones después de la combinación de negocios.

Dado el mercado total al que se puede dirigir y la amplía cantidad de seguidores que tiene el presidente Trump, creemos que TMTG tiene el potencial de crear un valor significativo para los accionistas", se lee en el escrito.

Recientemente, Forbes difundió su lista de las 400 personas que cuentan con una gran fortuna millonaria en Estados Unidos, en la cual ya no figuró Trump, quien, de estar en el puesto 339 cayó hasta el mil 299.

¿Trump busca la presidencia?

Hasta ahora, el futuro del expresidente de Estados Unidos es incierto, aunque todo apunta que se postulará como candidato a la presidencia de este país en 2024.

Trump ya comenzó a realizar eventos públicos como mítines de campaña para no dejar de ser el dirigente republicano más influyente y el "presidente favorito" de Estados Unidos como él se describe.

