Donald Trump felicita a México por Día de la Independencia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos envió una felicitación a través de su cuenta de Twitter a "sus amigos mexicanos", por el 208 aniversario del Inicio de la lucha de Independencia.

"Felicidades a todos nuestros amigos mexicanos en el Día de la Independencia. Haremos grandes cosas juntos", tuiteó Trump.

El multimillonario estadounidense ha dicho en varias ocasiones que México es el responsable de la violencia en Estados Unidos, y no ha dejado de insistir en construir un muro en la frontera de ambas naciones.

Congratulations to all of our Mexican friends on National Independence Day. We will be doing great things together! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de septiembre de 2018

El Congreso de Estados Unidos ha mostrado poco interés hasta el momento para destinar los 21,600 millones de dólares que se estima que costará levantar el muro.

En la actualidad, en la frontera de 3,058 kilómetros entre Estados Unidos y México 1,052 kilómetros están cercados con vallas simples, dobles o triples. La segunda línea de cerca en San Diego, de unos 5.50 metros de altura, ha sido traspasada casi 2,000 veces en los últimos tres años.