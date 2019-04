Glenn Greenwald crítica a la prensa de EU por caso WikiLeaks

Una ola de criticas se desataron por la detención de Julian Assange, una de las más fuertes fue la del periodista Glenn Greenwald, quien en 2013 publicó las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa de vigilancia de la Agencia Greenwald, excolumnista del diario inglés The Guardian , ha defendido la libertad de difusión periodística y criticó a los medios de comunicación por la cobertura al arresto del fundador de WikiLeaks.

En una serie de tuits escribió: “Si eres una estrella de la prensa estadounidense que se ha pasado dos años diciendo que te preocupa la libertad de prensa en relación con los odiosos tuits de Trump sobre tus amigos y no levantas tu voz para protestar este serio ataque contra la libertad de prensa, mírate bien al espejo”.

El galardonado periodista y editor de la revista The Intercep t agregó que era "fascinante" ver a los periodistas de The New York Times celebrar el arresto de Assange, cuando ellos colaboraron con la difusión de su trabajo.

Más tarde, en una entrevista por televisión agregó que se trata de la criminalización del periodismo por parte del Departamento de Justicia de Trump y la amenaza más grave para la libertad de prensa, de lejos, bajo la presidencia de Trump", dijo Greenwald.

"Cada periodista en el mundo debería levantar su voz lo más fuerte posible para protestar y denunciar esto".